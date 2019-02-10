Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, En İyi Uluslararası Oyuncu seçildi
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, En İyi Uluslararası Oyuncu seçildi10 Şubat 2019 Pazar 11:42
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Dubai’de düzenlenen ödül töreninde ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ ödülüne lâyık görüldü.
Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, Ortadoğu’nun en önemli ödül törenlerinden biri olan Arap Festivali’nde (DIAFA-Distinctive International Arab Festivals Awards) 'En İyi Uluslararası Oyuncu' (Best International Actor) ödülünü kazandı.
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