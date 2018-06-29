Diriliş Ertuğrul'un dekorları yandı

Beykoz Yalıköy'de bulunan dizi ve film stüdyosu olarak da kullanılan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Yangının Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde çıktığı belirtildi. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Konu ile ilgili Beykoz Kundura'nın bağlı olduğu Yıldırım Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada "Yangın, Diriliş Ertuğrul Dizisinin çekildiği yerde çıkmış. Dizi çekimi için kullanılan çadırlarda yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Anılan yerde tescilli ağaç ve yapılarımız da bulunuyor. Yangının bu alanda çıkmaması sevindirici. Şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor" denildi.

Fabrika, Beykoz sahilinde bulunuyor. Açıklamada, "İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beykoz,Kavacık,Çavuşbaşı, Ümraniye, Yenidoğan, Büyük Bakkalköy gruplarından 17 araç 51 itfaiye personeli ile müdahale edilen yangında yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Öte yandan, sahilde bulunan binadan yükselen kara dumanlar kentin pek çok noktasından da görüldü. Yangının spiral taşlı makineyle demir kesim sırasında çıkan kıvılcımların ahşaplara sirayet etmesi sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

MEHMET BOZDAĞ AÇIKLAMA YAPTI

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğle saatlerinde dizi setimizin bulunduğu Beykoz Kundura Fabrikası'ndan çıkan yangın, personelimizin ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma hadisesi yaşanmamıştır.

Yangın, Beykoz Kundura'da bulunan ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermezken, Diriliş Ertuğrul setinin dekorları yangında tamamen zarar görmüştür. Yangının kontrol altına alındığı alanda soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."