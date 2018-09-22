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Diriliş Ertuğrul'un Alp'i Suriye'de

Celal Al ve dizinin yapımcısı Kemal Tekden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab'ın Çobanbey beldesinde sünnet törenine katıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 21:02
Diriliş Ertuğrul'un Alp'i Suriye'de

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Celal Al ve dizinin yapımcısı Kemal Tekden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab'ın Çobanbey beldesinde sünnet törenine katıldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Abdurrahman Alp karakterini canlandıran Celal Al, dizinin yapımcısı Kemal Tekden ve Tekden Eğitim Kurumları yetkililerinden oluşan heyet, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab'ın Çobanbey ve Kabbasin beldelerini ziyaret etti.

Heyet, Yesevi Yardım Hareketi Derneğince Bab'ın Türkiye sınırındaki Çobanbey'de düzenlenen sünnet organizasyonuna katıldı ve sünnet olan 70 çocuğa çeşitli hediyeler dağıttı.

Çobanbey'deki sünnet törenin ardından heyet, Bab'a bağlı Kabbasin beldesinde faaliyet gösteren Karakeçili Türkmen Derneğini ziyaret etti.

AA muhabirine konuşan Kemal Tekden, "Bugün Suriye'de yıllardır bizden ayrı kalan insanlarla birlikteyiz." dedi. Yesevi Yardım Hareketi Derneğinin düzenlediği organizasyonla bölgeye geldiklerini belirten Tekden, "Suriye'de yaklaşık 70 çocuğu sünnet ettik, bu organizasyon bizi çok mutlu etti. Karakeçili Türkmen Derneğini de ziyaret ettik. Buradaki mazlum Suriyeli kardeşlerimizin Türkiyeli hayırseverlerin yardımına ihtiyacı var. Türk milleti olarak sağlık alanında, eğitim alanında Suriyelilerin yanında olmalıyız." dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Celal Al ise "Diriliş Ertuğrul bir dizi değil, diziden daha fazlası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim Karakeçililere vefa borcumuz var, bizler buradaki halka özen gösteriyoruz. İnşallah Türk milleti olarak yeniden bir milletin direnişi sloganıyla bu coğrafyaya adaleti, hakkaniyeti getirmek adına bu tür güzel organizasyonlara devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 21:02
  1. Türkiye Cumhuriyeti
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Kemal Tekden
  4. Karakeçili
  5. Türkiye
  6. Surıye
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