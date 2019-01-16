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Diriliş Ertuğrul'un 131. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümden nefes kesen sahne...

TRT 1'in büyük ilgiyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde İlbilge, Emir Bahaeddin ile evlenecek mi? Boğazına hançer dayanan Ertuğrul, kaleden çıkabilecek mi? Diriliş Ertuğrul 131. bölümünde neler olacak?

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:54

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul 131. bölümünde heyecan dorukta. Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TRT 1'de...

Diriliş Ertuğrul 131. bölümde neler olacak?

Ertuğrul, İlbilge’yi kurtarmak için Uranos’un teklifini kabul ettiğini söylemiş ve istediği altınlarla malzemeleri kaleye getirmişti. Malzeme sandıklarının içinden çıkan Turgut ve Beybolat, İlbilge’yi kurtarmış, bunu öğrenen Uranos da Ertuğrul’un boğazına hançerini dayamıştı. Ertuğrul kaleden çıkmak için ne yapacak?

Ertuğrul, Uranos’a Moğol altınlarını ele geçirme teklifi yapmıştı. Dragos bu konuda ne karar verecek? Uranos’tan ne yapmasını isteyecek?

İlbilge, Ertuğrul sayesinde kaleden kurtarılmıştı. Beybolat, onu Emir Bahaeddin ile evlendirmek istiyordu. İlbilge, Emir Bahaeddin ile evlenecek mi? Ertuğrul ise Beybolat’tan Sırma’yı isteyecek mi?

Hain olduğu düşünülen Mikis ve Tara’nın akıbeti ne olacak? Dragos’un gizli örgütlenmesi çökertilebilecek mi? Ertuğrul, kurduğu oyunda muvaffak olup tüm düşmanlarından intikamını alabilecek mi?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:54
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Son dakika
  4. Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm izle
  5. TRT 1

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