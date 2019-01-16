Diriliş Ertuğrul'un 131. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümden nefes kesen sahne...

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul 131. bölümünde heyecan dorukta. Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TRT 1'de...

Diriliş Ertuğrul 131. bölümde neler olacak?

Ertuğrul, İlbilge’yi kurtarmak için Uranos’un teklifini kabul ettiğini söylemiş ve istediği altınlarla malzemeleri kaleye getirmişti. Malzeme sandıklarının içinden çıkan Turgut ve Beybolat, İlbilge’yi kurtarmış, bunu öğrenen Uranos da Ertuğrul’un boğazına hançerini dayamıştı. Ertuğrul kaleden çıkmak için ne yapacak?

Ertuğrul, Uranos’a Moğol altınlarını ele geçirme teklifi yapmıştı. Dragos bu konuda ne karar verecek? Uranos’tan ne yapmasını isteyecek?

İlbilge, Ertuğrul sayesinde kaleden kurtarılmıştı. Beybolat, onu Emir Bahaeddin ile evlendirmek istiyordu. İlbilge, Emir Bahaeddin ile evlenecek mi? Ertuğrul ise Beybolat’tan Sırma’yı isteyecek mi?

Hain olduğu düşünülen Mikis ve Tara’nın akıbeti ne olacak? Dragos’un gizli örgütlenmesi çökertilebilecek mi? Ertuğrul, kurduğu oyunda muvaffak olup tüm düşmanlarından intikamını alabilecek mi?