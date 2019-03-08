0553 313 94 23

Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'dan yeni bir rekor daha!

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle sezonun en yüksek reyting oranlarını aldı.

08 Mart 2019 Cuma 17:53
Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'dan yeni bir rekor daha!

Ekranların reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul, Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümüyle sezonun en yüksek reyting oranlarını aldı, rakiplerini geride bıraktı.

TRT 1'de beş sezondur tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul, Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle sezonun en yüksek reyting oranlarını alarak, rakiplerini geride bıraktı. Diriliş Ertuğrul, 138. Bölümüyle yeni bir rekora imza atmış oldu.

"Süleyman Şah Oğlu Yiğit Ertuğrul" adlı türkü geceye damgasını vurdu.

Ekranların reyting rekortmeni "Diriliş Ertuğrul"da Kayı Obasının Ozanı karakterini oynayan Şemistan Eli Zamanlı'nın "Süleyman Şah Oğlu Yiğit Ertuğrul" adlı türküsü yayınlandığı geceye damgasını vurdu.

70 bine yakın tweetle Türkiye'de birinci oldu, dünya gündeminde bir buçuk saat konuşuldu.

Yeni bir rekora imza attı

TRT 1'de beş sezondur tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen "Diriliş Ertuğrul", son bölümüyle yine yeni bir rekora imza attı.

"DirilişErtuğrul" geceyi 70 bine yakın tweetle Türkiye'de birinci tamamlayarak, dünya gündeminde bir buçuk saat konuşuldu.

Türkiye'yi uluslararası birçok platformda da başarı ile temsil ediyor…

Türk televizyon tarihine adını yazdırmanın yanı sıra dünyada ses getiren ve yayınlandığı 85'in üzerinde ülkede 25 lisana çevrilerek rekor kıran "Diriliş Ertuğrul" Türkiye'yi uluslararası birçok platformda da başarı ile temsil ediyor.

Kaynak: DailyMotion.com

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:53
  1. Türkiye Cumhuriyeti
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Süleyman Şah
  4. Televizyon
  5. Türkiye
  6. Trt
  7. TV
  8. Diriliş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli kadınlara sertifika
    1. Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli..
    2. Hastayken hangi durumda ücretli izine..
    3. Bahçeşehir Okulundan farklı 8 Mart..
    4. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    5. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    6. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    7. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    8. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    9. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    10. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    11. Liderin rakibi maça gelmedi
    12. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    13. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    14. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    15. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    16. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    17. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    18. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    19. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    20. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    21. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    22. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    23. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    24. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    25. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    26. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    27. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de petrol..
    28. Anadolu Üniversitesi’nde ‘Klarnet ve..
    29. Sur Yapı Marka AVM çekilişinde..
    30. Seyitgazi’de Kadınlar Günü programı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem