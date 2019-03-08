Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'dan yeni bir rekor daha!

Ekranların reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul, Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümüyle sezonun en yüksek reyting oranlarını aldı, rakiplerini geride bıraktı.

TRT 1'de beş sezondur tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul, Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle sezonun en yüksek reyting oranlarını alarak, rakiplerini geride bıraktı. Diriliş Ertuğrul, 138. Bölümüyle yeni bir rekora imza atmış oldu.

"Süleyman Şah Oğlu Yiğit Ertuğrul" adlı türkü geceye damgasını vurdu.

Ekranların reyting rekortmeni "Diriliş Ertuğrul"da Kayı Obasının Ozanı karakterini oynayan Şemistan Eli Zamanlı'nın "Süleyman Şah Oğlu Yiğit Ertuğrul" adlı türküsü yayınlandığı geceye damgasını vurdu.

70 bine yakın tweetle Türkiye'de birinci oldu, dünya gündeminde bir buçuk saat konuşuldu.

Yeni bir rekora imza attı

TRT 1'de beş sezondur tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen "Diriliş Ertuğrul", son bölümüyle yine yeni bir rekora imza attı.

"DirilişErtuğrul" geceyi 70 bine yakın tweetle Türkiye'de birinci tamamlayarak, dünya gündeminde bir buçuk saat konuşuldu.

Türkiye'yi uluslararası birçok platformda da başarı ile temsil ediyor…

Türk televizyon tarihine adını yazdırmanın yanı sıra dünyada ses getiren ve yayınlandığı 85'in üzerinde ülkede 25 lisana çevrilerek rekor kıran "Diriliş Ertuğrul" Türkiye'yi uluslararası birçok platformda da başarı ile temsil ediyor.

Kaynak: DailyMotion.com