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Diriliş Ertuğrul'dan 'Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinin kötü karakterlerinden Serdar Deniz, Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna 'Edward Jorris' rolüyle katılacak.

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:47
Diriliş Ertuğrul'dan 'Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu

Diriliş Ertuğrul'un fenomen kötüsü Serdar Deniz 'Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna 'Edward Jorris' karakteriyle dahil oluyor.

TRT'nin üçüncü sezonunda da büyük ilgi gören Es Film imzalı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor. Bülent İnal'ın Sultan Abdülhamid'i canlandırdığı diziye, ilerleyen bölümlerde 'Edward Jorris' karakteri dahil olacak.

Edward Jorris rolüyle geliyor

Medyatava'nın haberine göre; Osmanlı tarihinde yaşanan ilk bombalı suikast girişimini gerçekleştiren Belçikalı Edward Jorris karakterine Serdar Deniz hayat verecek. Deniz, daha önce yine TRT'de ekrana gelen 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde oynadığı 'Tapınakçı Titus' adlı kötü karakterle adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu bu kez 'Payitaht Abdülhamid'de saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris rolüyle seyirci karşısına çıkacak ve dizideki tansiyonu artıracak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:47
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Payitaht Abdülhamid

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