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Ertuğrul'un peşine düştüğü sandıkta ne var? Diriliş Ertuğrul 123. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul yeni sezonun ilk bölümü olan 122. bölümle ekranlara geldi ve yine reyting rekorları kırdı. Söğüt’e yerleşen Ertuğrul ve obası hem Moğul hem de Söğüt’deki halkın arasına sızmış Dragos ve askerlerinin saldırısı altında. Ertuğrul Bey’in yokluğundan faydalanmak isteyen Umur Bey ve kızı İlbilge ise Kayı Obasına baskın verip devleti adına verdi istemekte. Ertuğrul ise Aksakallılarla Konya’daki sandığın peşinde. Peki DirilişErtuğrul 123. Bölüm de neler olacak? Diriliş Ertuğrul 123. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

08 Kasım 2018 Perşembe 08:56

Diriliş Ertuğrul yeni sezonun ilk bölümü olan 122. bölümle ekranlara geldi ve yine reyting rekorları kırdı. Söğüt’e yerleşen Ertuğrul ve obası hem Moğul hem de Söğüt’deki halkın arasına sızmış Dragos ve askerlerinin saldırısı altında. Ertuğrul Bey’in yokluğundan faydalanmak isteyen Umur Bey ve kızı İlbilge ise Kayı Obasına baskın verip devleti adına verdi istemekte. Ertuğrul ise Aksakallılarla Konya’daki sandığın peşinde.  Peki DirilişErtuğrul 123. Bölüm de neler olacak? Diriliş Ertuğrul 123. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul 122. Bölümle yeni sezona merhaba dedi ve daha ilk bölümüyle izleyicilerden tam ton aldı. 122. Bölümle Ertuğrul ve obasının Söğüt’e yerleştiği, Moğulların tüm baskılarına rağmen bölgeye huzur ve güven verdiği görüldü. Ertuğrul’un güçlenmesini istemeyen Bizans kırıntıları ve Moğullar, sinsi planlarla Ertuğrul ve Kayı Obası’na saldırmanın peşine düşer. 14 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul 123. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul 123. Bölümde neler yaşanacak?

Ertuğrul’u Moğulların elinden kurtaran Aksakalı, Sultan Alaattin’in planının Ertuğrul’a açıklayarak “Sultan Alaattin gizli bir hazırlık tertip etmişti. Sarayda gizli bir yerde bir sandığın içine saklandı. Maalesef orda ölmüş.” der.

Selçuklu emiri Bahaattin’den sakladığı emaneti istenir. Peki Emir Battin’den istenilen emanet nedir? Osman, İlbilge’ye “Sen yalan söyleyerek sana olan itimadımızı sarstın. En çok da babamı kıracağını yanarım” diyerek İlbilge'nin ihanet ettiğini ima eder. Ertuğrul “İmanda adaletli cihana hükmedenlerin gayri vakti gelmiştir.” Tüm kirli oyunları bozmak için harekete geçer. Sandığa ulaşmak için gizli bir geçinin olduğunu öğrenen Ertuğrul ve Alpleri Sultan Alaattin’in sakladığı emaneti bulabilecek mi? Umur Bey ve kızı İlbilge Kayı Obasına yerleşecek mi? Gündüz, Umur Bey ve İlbilge’nin planını bozabilecek mi?

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Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 08:56
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