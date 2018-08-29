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Diriliş Ertuğrul 5.sezonunda neler yaşanacak?

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bomba gibi geliyor. Milyonlarca seyircinin sabırsızlıkla beklediği dizinin yeni sezon çekimleri başladı! Diriliş'in yeni sezonunda bakın neler olacak?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:54
Diriliş Ertuğrul 5.sezonunda neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul  yeni bölüm çekimlerine başlandı. Dizinin yeni sezon bölümlerinin eylül ortasında yayınlanması bekleniyor. Peki 121. bölüm ile unutulmaz bir sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul yeni sezonunda neler olacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinden beklenen o haber geldi! 4 sezondur ekranın fenomen yapımlarından olan Diriliş Ertuğrul dizisi, beşinci sezonuyla hayranlarının karşısına geçmenin hazırlıklarını yapıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

Dizinin 5. sezonunda artık hikaye Ertuğrul Gazi’den Osman Gazi’ye doğru kayacak. Osman Gazi’nin hikayesine geçişin yavaş olacağı ve 10’lu yaşlardan itibaren yansıtılmaya başlanacağı belirtiliyordu. Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu hakkında bilgi veren Mehmet Bozdağ, çekimlerin Eylül ayının ortasında başlayacağı müjdesini verdi.

10 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizide Ertuğrul’un oğlu Osman ve diğer önemli roller için geniş bir cast çalışması yapılıyor.

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Noyan, Ertuğrul Bey'i elinden kaçırdı. İntikam için tez Alongaya'ya haber verdi. Lakin Alongaya'ya haber gelmeden Osman'ı öldürmeye çalışıyor. Fakat Osman ölmeyecek çünkü yaptıkları hain planlar yerini bulmayacak.

Sultan Gıyaseddin Günalp'i Konya'ya çağırıyor. Sebebi ise Moğol belasına karşı tedbir almak. Fakat Günalp Konya'ya gideceği sırada Eynece ve Karamış tarafından pusuya düşürülecek. Alongaya'nın Günalp'e bakışı her şeyi açıklıyor.

"Gök yeleli atlarımızla, ufukları aşana dek gün doğumundan, gün batımına Allah'ın adaletini yayana dek durmayacağız." diyen Ertuğrul yeni sezon için savaş sinyallerini verdi. 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:54
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