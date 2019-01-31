Diriliş Ertuğrul'da şoke eden katliam! İşte 134. bölüm fragmanı
Diriliş Ertuğrul 134. son bölüm fragmanı yayınlandı. TRT'nin en çok izlenen dizilerinden Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı nefes kesti! Ertuğrul obayı basan Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Fragmanda yer alan "Ben evlatlarımı bu dava uğruna ölsünler diye yetiştirdim" sözleri ise sevenleri epey meraklandırıyor. İşte tüm detaylar...31 Ocak 2019 Perşembe 11:47
TRT'nin en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul 134. bölüm fragmanında yeni bölüm için nefesler tutuldu. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümün ardından Diriliş izleyicileri internette yeni bölümün fragmanını aratmaya başladı.
Diriliş Ertuğrul 134. Bölümde neler olacak?
Aksiyonun bir an bile dinmediği yeni bölümde Moğollar obaları basıp Beybolat Bey'i Uçbeyi ilan ediyor. Durum karşısında soğukkanlılığını koruyan Ertuğrul'un bir sonraki hamlesi ise merak konusu. Devlet sırlarının olduğu sandığın peşinde olan Moğollar istediklerini elde edebilecek mi? Fragmanda yer alan önemli detay ise Ertuğrul'un "eğer ölünmesi gerekiyorsa orada ölsünler, ben evlatlarımı bu dava uğruna ölsünler diye yetiştirdim" sözleri izleyenleri epey heyecanlandırdı.
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