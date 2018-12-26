Sırma Hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul oyuncuları

Sırma Hatun, Diriliş Ertuğrul’a katılan yeni oyuncuların sonuncusu oldu. Umur Bey’in kızı, İlbilge’nin de kız kardeşi olarak diziye giren Sırma Hatun’u canlandıran Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik nereli ve kaç yaşında? Öykü Çelik’in yer aldığı filmler hangileri?

TRT 1’in reyting rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul, oyuncu kadrosuna yeni transferler yapmaya devam ediyor. Ali Eren Duru’nun (Beybolat) ardından şimdi de Öykü Çelik diziye dahil oluyor. Umur Bey’in kız olarak Diriliş Ertuğrul’da izleyicilerin karşısına çıkacak olan, Sırma Hatun, İlbilge ve Beybolat’ın kız kardeşi. 2006 yılında “Selena” dizisinde oynayarak oyunculuğa başlayan Öykü Çelik kimdir? İşte Öykü Çelik biyografisi…

Öykü Çelik kimdir?

Öykü Çelik, 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken bir trafik kazası geçirdi ve devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 1,70 boyunda ve 60 kilo ağırlığında olan Öykü Çelik, Tümay Özokur ajansıyla çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Öykü Çelik, dizi ve sinema filmlerinde oynamanın dışında buz Pateni, Futbol, Kayak, Roller Skate gibi spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

2006 yılında “Selena” dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes‘in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul‘un oynadığı ”Nuri” dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül‘ün yazdığı ”Benim için Üzülme” adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

2014 yılında “Ağlatan Dans” adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.