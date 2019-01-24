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Diriliş Ertuğrul'da nefesler tutuldu! O isim ölüyor mu?

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, reytinglerde yine zirvede yer aldı. İşte heyecan dolu bir bölüm ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü hakkında merak edilenler...

24 Ocak 2019 Perşembe 14:42
Diriliş Ertuğrul'da nefesler tutuldu! O isim ölüyor mu?

"Ben bu yola kıldan ince kılıçtan keskin olduğunu bilerek girdim. Tek gayem taşıdığımız kutlu diriliş sancağını zaferle dikmektir" diyen Ertuğrul Bey savaş için hazırlıklara başlıyor. Dragos hain planlarını bir bir işlemeye devam ederken "doğru yolda çıkan badireler her daim hayırlıdır" diyen Ertuğrul Bey'e suikast düzenlendi. Yeni bölümü 30 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak Diriliş Ertuğrul'un yine izleyiciyi şaşırtacak.

Diriliş Ertuğrul 133.bölümde neler olacak?

Ertuğrul Bey kalenin fethini planlıyor. Uçbeyi olarak Oğuz obalarının beylerini topluyor ve toy yapıyor. Beybolat'ın zehirlenmesi tüm planları erteleyecek ve odak nokta şuanda Beybolat'ın kim tarafından nerede ve ne ile zehirlendiği olacaktır.

Tüm bunlar olurken Dragos yine Ertuğrul'u öldürme peşinde. Ertuğrul Bey'in kaleyi fethetmek istediğini bildiği için ona göre önlem almaya çalışır.

Şu anda Ertuğrul Bey'in etrafından epey sıkıntı var. Bu sıkıntılar varken kalenin fethi gerçekleşmeyecektir.

Beybolat'ın zehirlenmesinden sonra İlbilge Hatun ve Ertuğrul Bey'in evliliği ertelenecek hatta gerçek tarihe göre hiç evlenmeyecekler.

Reytinglerde yine zirvede!

Çarşamba günleri en çok aratılan konular arasında reyting sonuçları yer alıyor. Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul açıklanan sonuçlara göre; yine zirvede yeraldı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:42
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