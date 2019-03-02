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Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen sahneler! İşte 138. bölüm fragmanı

Son bölümüyle hayranlarını ekran başına kilitleyen fenomen dizi Diriliş Ertuğrul, yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek. İşte Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin 138. bölüm fragmanı...

02 Mart 2019 Cumartesi 15:22

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 137. son bölümüyle yine nefesleri kesmişti. Heyecanlı dakikalara sahne olan dizinin 137. Son bölümünün sona ermesinin ardından dizinin hayranları ‘Diriliş Ertuğrul 138. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ Sorusunu aratıyorlar. Biz de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte kudretli Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 138. Bölüm fragmanı…

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:22
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