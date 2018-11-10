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Diriliş Ertuğrul İlbilge’nin Ertuğrul’a ihaneti Diriliş Ertuğrul son 123. bölümde neler olacak?

Diriliş Ertuğrul yeni sezona 7 Kasım’da başladı. TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bir döndü pir döndü. 123. Bölüm fragmanı yayınlanan Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul, ihanete rıza göstermeyip Kayı Obası’nın bulunduğu Söğüt’te bağımsızlığını haykırıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümüyle hem Türkiye’de reytingleri alt üst etti hem de dünya gündemine oturmayı başardı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 20:11
Diriliş Ertuğrul İlbilge’nin Ertuğrul’a ihaneti Diriliş Ertuğrul son 123. bölümde neler olacak?

Diriliş Ertuğrul yeni sezona 7 Kasım’da başladı. TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bir döndü pir döndü. 123. Bölüm fragmanı yayınlanan Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul, ihanete rıza göstermeyip Kayı Obası’nın bulunduğu Söğüt’te bağımsızlığını haykırıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümüyle hem Türkiye’de reytingleri alt üst etti hem de dünya gündemine oturmayı başardı.

Diriliş Ertuğrul diğer diziler gibi yeni sezona eylül ayında başlamadı. Diriliş Ertuğrul’nun ne zaman başlayacağını merak eden izleyiciler, diğer dizelerin yeni sezona daha erkan başlaması üzerine Diriliş Ertuğrul’un yapımcısına sitem ediyorlardı. Ancak yeni sezona 7 Kasım Çarşamba günü başlayan Diriliş Ertuğrul 122. Bölümde izleyicilerin karşısına çıktı. Oyuncu kadrosunu neredeyse tamamına yakınını değişikliğe gidilen Diriliş Ertuğrul’da birbirinden muhteşem yapılar, dev platoların kurulduğu gözlendi. 

İlbilge'nin Ertuğrul ve Kayı Obası'na ihaneti

Ertuğrul’un Konya’ya gitmesinden yararlanan Umur Bey ve kızı İlbilgi, Kayı Obası’na baskın yapıp, haraç istemekte. Osman’ı düşmanın elinden kurtarıp Ertuğrul’a teslim eden İlbilge Kayı Obası’nda büyük bir misafir perverlikle karşılanır. Kayı Obası’ndan ayrılma kararı alan İlbilge, babası Umuroğulları Beyi Umur Bey’le tekrar Kayı Obası’na dönerek, Ertuğrul’un obasından vergi toplamaya başlar. Osman, İlbilge’nin bu ihanetini yüzüne açık açık vurur.

 

Diriliş Ertuğrul ilk bölümüyle dünyayı feth etti

14 Kasım Çarşamba günü 123. Bölüm ile ekranlara çıkmaya hazırlanan Diriliş Ertuğrul, sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı yerlerinde de izlenme rekorları kırıyor. Yeni sezonun yayınlandığı gün sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Diriliş Ertuğrul Türkiye gündeminde birinci olurken, dünya gündeminde ise beşinci sıraya oturdu.

Diriliş Ertuğrul rakiplerini solladı

Diriliş Ertuğrul 7 Kasım Çarşamba günü yine reyting rekorları kırdı. Diriliş Ertuğrul yeni sezona girmesiyle birlikte ATV’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin papucu dama atıldı. 7 Kasım reyting verilerine göre, Diriliş Ertuğrul’un özeti bile diğer dizileri geride bıraktı. Total’de Diriliş Ertuğrul birinci sıraya otururken, Diriliş Ertuğrul’u Sen Anlat Karadeniz takip etti. Üçüncü sırada ise yine Diriliş Ertuğrul’un özeti oldu.

Diriliş Ertuğrul 123. yeni bölümde neler olacak? Ertuğrul Konya'daki sandığa ulaşabilecek mi?

Diriliş Ertuğrul’un Gündüz'ü Arif Diren kimdir?

Hande Soral kimdir? Diriliş Ertuğrul oyuncuları İlbilge Hatun kimdir?

Ünal Silver kimdir? Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncuları Umur Bey kimdir?

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 20:11
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