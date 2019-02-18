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Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta! İşte Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanı

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde heyecan dorukta. Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümüyle Çarşamba akşamı 20.00'de TRT 1'de...

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:51

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümü için geri sayım başladı. Son bölümde Osman'ın akıbetinin büyük heyecan yarattığı dizide Ertuğrul'un yeni hamlesi merakla bekleniyor. İşte Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul son bölümde neler yaşandı?

Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti. Peki, Ertuğrul Bey’in bu kuşkuları onu Zangoç’un gerçek kimliğine götürecek mi? Moğolların gelmesiyle plan değiştiren Dragos’un yeni hedefi ne olacak?

Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak, Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. Acaba Ertuğrul Bey, onları Alıncak’ın elinden kurtarabilecek mi? Moğolların gelmesi Umuroğullarının yaşamında ne gibi değişikliklere sebep olacak? Alıncak tarafından Söğüt’ün yeni uç beyi ilan edilen Beybolat Bey’e karşı Ertuğrul Bey nasıl tavır alacak?  Obanın hatunlar sorumlusu olan Sırma, kayı hatunlarına nasıl davranacak?

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:51
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  4. Osmanlı Devleti
  5. Kayı Obası
  6. Ertuğrul Gazi
  7. Engin Altan Düzyatan

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