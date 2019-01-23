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Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta! 'Ben Ertuğrul'un eceliyim'

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un, yayınlanan 132. bölüm ilk fragmanında, Ertuğrul ile İlbilge'nin izdivacına Osman'ın karşı çıkıyor. Moğollar, Albastı'ya Ertuğrul'u öldürme görevi veriyor. Dragos, Ertuğrul'u sırtından bıçaklamaya hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul'un 132. yeni bölüm 2. fragmanda ise Moğollar ile cenk başlıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm fragmanı....

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:19

Diriliş Ertuğrul 132.yeni bölüm için geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul 132.yeni bölüm fragmanı dizinin son bölümünün ardından yayınlandı. Fragmanın yayınlanması ile heyecan doruğa çıktı.

"Ben Ertuğrul'un eceliyim"

Diriliş Ertuğrul 132.yeni bölüm fragmanının öne çıkan sahnesi, Zangoç kılığındaki Dragos'un, 'Ben bugün ne Dragos'um, ne de Zangoçum. Ben bugün Ertuğrul'un eceliyim' sözleri ile Ertuğrul'u sırtından bıçaklamaya çalıştığı an oldu. Dragos amacına ulaşabilecek mi? ErtuğrulDragos'u görerek etkisiz hale mi getirecek? Zangoç oyununu sürdürmeyi başarabilecek mi? Bu sorular yoğun şekilde sorulurken, Diriliş Ertuğrul 132.yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda; Moğollar'ın Emir Bahattin'e başarısızlığının cezasını kestiği görülüyor. Albastı rolündeki Beybolat'a da Ertuğrul'u bitirme görevi veriliyor. Moğollar planlarının başarısızlığa uğraması ile Söğüt'ü parçalamak için harekete geçiyor. Ertuğrul Bey, Moğollar ile cenkin başlayacağını, 'Sürünen yılanlar, süzülen kartallara yem olacak' sözleri ile duyuruyor. İşte Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm fragmanı...

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:19
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