Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ın yerine Zeyda Hatun geldi

TRT1 kanalında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin 5. sezonunda izleyicileri nice yenilikler bekliyor.

'Halime Sultan' karakterini oynayan Esra Bilgiç diziden ayrılmıştı. Onun yerine 'Zeydan Hatun' karakterini canlandıracak olan Hande Soral dizinin kadrosuna dahil oldu.

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk fragmanı