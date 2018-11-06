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Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ın yerine Zeyda Hatun geldi

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ı oynayan Esra Bilgiç'in yerine'Zeydan Hatun' karakteri ile Hande Soral geldi.

06 Kasım 2018 Salı 10:13
Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ın yerine Zeyda Hatun geldi

TRT1 kanalında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin 5. sezonunda izleyicileri nice yenilikler bekliyor.

'Halime Sultan' karakterini oynayan Esra Bilgiç diziden ayrılmıştı. Onun yerine  'Zeydan Hatun' karakterini canlandıracak olan Hande Soral dizinin kadrosuna dahil oldu.

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk fragmanı

 
 
Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:13
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