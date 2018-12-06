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Diriliş Ertuğrul Gündüz’e ne oluyor? Diriliş Ertuğrul 127. Bölüm fragmanı Ertuğrul'u bekleyen tehlike

Diriliş Ertuğrul son bölüm olan 126. Bölüm ile de yine nefesleri kesti. Umur Bey’in ölümüyle suçlanan Gündüz, Bizanslı tekfurun kalesine sığınır. Tekfurun ölümüyle kirli bir oyunun içinde kalan Gündüz, fidye karşılığı Ertuğrul’a verilmek istenir. Ama Gündüz’ü Selçuklu adına İlgilge almak ister. Peki Ertuğrul, Gündüz’ü kaleden alabilecek mi? Gündüz’e ne oluyor?

06 Aralık 2018 Perşembe 09:39
Diriliş Ertuğrul Gündüz’e ne oluyor? Diriliş Ertuğrul 127. Bölüm fragmanı Ertuğrul'u bekleyen tehlike

Diriliş Ertuğrul son bölüm olan 126. Bölüm ile de yine nefesleri kesti. Umur Bey’in ölümüyle suçlanan Gündüz, Bizanslı tekfurun kalesine sığınır. Tekfurun ölümüyle kirli bir oyunun içinde kalan Gündüz, fidye karşılığı Ertuğrul’a verilmek istenir. Ama Gündüz’ü Selçuklu adına İlgilge almak ister. Peki Ertuğrul, Gündüz’ü kaleden alabilecek mi? Gündüz’e ne oluyor?

TRT 1’de çarşamba akşamları yayınlanan ve yayınlandığı günden bu güne reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul son bölümü olan 126. Bölümle ekranlara geldi. Umur Bey’in Dragos tarafından haince öldürülmesinden sonra suçu Gündüz’ün üzerine atması, Ertuğrul ve Gündüz’ü içinden çıkılmaz bir durumu soktu. Gündüz’e tuzak kuran İlgilge ve askerlerinin elinden Gündüz’ü Bizanz tekfurunun kızı İren kurtarır. İren, Gündüz’ü İlbilge’nin elinde kurtarıp, Bizans kalesine götürmeye ikna eder. 

Ertuğrul, Dragos’un kim olduğunu bildiren şifreli kolyeyi Turgut Alp ile tekfura gönderir. Tekfur kolyedeki şifreyi çözer ve Dragos’un, Zangoç olduğunu öğrenir ama bu sırı çözmesi canına mal olur. Tekfurun ölümüyle birlikte kale komutanı başa geçer. Kale komutanı da Dragos’un en sadık adamı çıkar. Kale komutanı kaleye sığınan Gündüz’ü yakalar fidye karşılığı Ertuğrul’a vermek ister. Ertuğrul’a istediğimiz fidyayi vermezsen Gündüz’ü alacak başkası var deyip o kişinin İlbilgi olduğu görülür. Ancak bu oyun Dragos’un fikridir. Yine iki Türk obasını birbirine düşürmektir amaç. Peki Ertuğrul 127. bölümde Gündüz’ü kurtarabilecek mi? Diriliş Ertuğrul son bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul 12 Aralık Çarşamba günü TRT 1’de olacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:39
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