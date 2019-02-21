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Diriliş Ertuğrul'da flaş ayrılık! Yeni bölümde belli olacak

Her çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin son bölümünde Selcan Hatun ve Sırma Hatun'un kavgası diziye damgasını vurdu. Sırma Hatun'un bıçaklanmasının ardından izleyiciler Sırma Hatun ölecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Sırma Hatun karakterine hayat veren Öykü Çelik'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki, Sırma Hatun'u canlandıran Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

21 Şubat 2019 Perşembe 14:46
Diriliş Ertuğrul'da flaş ayrılık! Yeni bölümde belli olacak

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da "Sırma Hatun ölecek mi" sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Peki, Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu?

Öykü Çelik Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak Mı?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Öykü Çelik'in oynadığı Sırma Hatun'un ölüp ölmeyeceği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İzleyiciler yeni bölümde Öykü Çelik'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını konuşuyor. Peki, Sırma Hatun karakterine hayat veren Öykü Çelik diziden ayrılacak mı? Öykü Çelik'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek bölümde belli olacak.,

Öykü Çelik kimdir?

Öykü Çelik 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken bir trafik kazası geçirdi ve devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 1,70 boyunda ve 60 kilo ağırlığında olan Öykü Çelik, Tümay Özokur ajansıyla çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Öykü Çelik, dizi ve sinema filmlerinde oynamanın dışında buz Pateni, Futbol, Kayak, Roller Skate gibi spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

Öykü Çelik, 2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı.

2014 yılında "Yeşil Deniz" adlı dizide Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:46
  1. İstanbul
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Diriliş Ertuğrul dizisi
  4. Sırma hatun
  5. Sırma hatun ölecek mi?
  6. Öykü Çelik
  7. Engin Altan Düzyatan

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