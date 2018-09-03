Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey ölüyor mu?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey'in hayatını konu alan ve TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda neler yaşanacak? Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak mı? Ertuğrul Bey ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde son durum...

Diriliş Ertuğrul dizisi TRT 1’de yayınlanmaya başladığı andan itibaren hem özetiyle hem de normal yayınıyla çarşamba akşamlarının bir numaralı izlenen dizisi oldu. Milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu. Diriliş Ertuğrul 7 Haziran’’da 121. Bölümle sezon finali yapmıştı. Ertuğrul, Noyan’ın Kayı Obası’nın içine soktuğu casus kardeşi Almıla’nın hain olduğunu öğrenmiş ve Almıla hainliğin karşılığını canı ile ödemişti. Ertuğrul, Moğul casuslarını temizledikten Kayı Obasındakilerle cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapan Söğüt’e göç için yola çıkmıştı. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda neler yaşanacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda hangi isimlerle yola devam edecek? Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı? Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey ölecek mi?

ERTUĞRUL GAZİ ÖLÜYOR MU?

Diriliş Ertuğrul yeni sezona başlamak için dizi çekimlerine başlandı. Diriliş Ertuğrul dizisinin eylül sonu ya da ekimin başlarında yeni sezona merhaba demesi bekleniyor. Diriliş Ertuğurul yeni sezonda yeni bir formatla girmeye hazırlanıyor. Engin Altan Düzyatan'ın başarıyla canlandırdığı Ertuğrul Bey ölüyor. Ertuğrul Bey'in ölmesiyle birlikte yerine Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişah Osman Gazi 'ye bırakacak.

Burak Özçivit Osman Gazi'yi mi canlandıracak? Burak Özçivit kimdir?