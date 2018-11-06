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Arif Diren kimdir? Diriliş Ertuğrul’da Arif Diren kimi canlandıracak?

Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olan Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonun ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında yeni oyuncuların kadroya dahil olduğu görülüyor. Bu oyunculardan biri de Arif Diren gelmekte. Peki Arif Diren kimdir? Arif diren nereli ve kaç yaşında? Arif Diren Diriliş Ertuğrul’da hangi karekteri oynayacak?

06 Kasım 2018 Salı 12:54
Arif Diren kimdir? Diriliş Ertuğrul’da Arif Diren kimi canlandıracak?

Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olan Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonun ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında yeni oyuncuların kadroya dahil olduğu görülüyor. Bu oyunculardan biri de Arif Diren gelmekte. Peki Arif Diren kimdir? Arif diren nereli ve kaç yaşında? Arif Diren Diriliş Ertuğrul’da hangi karekteri oynayacak?

Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. TRT 1’in en sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alıyor. Yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olan Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonun ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında yeni oyuncuların kadroya dahil olduğu görülüyor. Diriliş Ertuğrul’a transfer olan isimlerin başında ise Kırgın Çiçekler dizisinden tanınan Arif Diren gelmekte. Peki Arif Diren kimdir? Arif diren nereli ve kaç yaşında? Arif Diren Diriliş Ertuğrul’da hangi karekteri oynayacağı merek konusu oldu. Arif Diren, Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz Bey'i canlandıracak

Arif Diren Kimdir?

Kırgın Çiçekler dizisinde Güney karakterini canlandıran Arif Diren, 1991 yılında İstanbul da doğmuştur. 24 yaşında olan yakışıklı oyuncu Arif Diren 1,79 boyunda ve 73 kilo ağırlığındadır. yer aldığı her projede adından söz ettiren başarılı oyuncu Arif Diren’i herkes sinema filmi olan Sen Kimsin’de canlandırdığı Çaycı Selim karakteri ile tanımıştır. Sonrasında ise 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Tunç karakterini canlandıran Arif Diren yeni dönemde ise Atv ekranında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi oyuncuları kadrosunda yer almakta ve bu dizide Güney karakterini canlandırmaktaydı. Arif Diren, Diriliş Ertuğrul'da Gündüz Bey'i canlandıracak.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:54
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