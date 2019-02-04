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Diriliş Ertuğrul zirveyi kimseye kaptırmadı! En çok konuşulan dizi Diriliş Ertuğrul oldu

Yeni yılın ilk ayında en çok konuşulan televizyon dizilerinde, TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul başı çekerken, dizilerin televizyon dünyasına verdiği ara, ayın en çok konuşulan başlığı oldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:19
Diriliş Ertuğrul zirveyi kimseye kaptırmadı! En çok konuşulan dizi Diriliş Ertuğrul oldu

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Ocak ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, yeni yılın ilk ayında en çok konuştuğumuz televizyon dizisi, 171 yazılı basın haberine konu olan Diriliş Ertuğrul oldu. Yeni yılda, izleyici dizilerin yeni bölümlerini büyük bir merakla beklerken, verilen 3 haftalık ara ise gündeme damgasını vurdu.

Diriliş Ertuğrul zirveyi bırakmadı

Ajans Press tarafından 1-31 Ocak arasındaki yazılı basın kaynakları taranarak çıkarılan medya raporunda, Diriliş Ertuğrul'un ardından en çok konuşulan ikinci yapım, 104 haberle Sen Anlat Karadeniz olurken, Bir Zamanlar Çukurova 102 haberle üçüncü sırada yer buldu. Erkenci Kuş 94 haberle dördüncü sıraya yerleşirken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise 89 haberle ilk beş içerisinde yer almayı başardı. Ocak ayında ilk beş yapımı takip eden diğer diziler ise, 74 haberle Arka Sokaklar, 68 haberle Payitaht Abdülhamid, 60 haberle Çocuklar Duymasın, 52 haberle Çarpışma dizisi ve 50 haberle Yasak Elma oldu.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:19
  1. En çok konuşulan dizi
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. sen anlat karadeniz
  4. Bir Zamanlar Çukurova
  5. erkenci kuş
  6. Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz
  7. Arka sokaklar
  8. Payitaht Abdülhamid
  9. Çocuklar duymasın
  10. Çarpılma
  11. yasak elma
  12. TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul
  13. Diriliş Ertuğrul dizisi

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