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Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018 | TRT 1 Diriliş Ertuğrul son 122. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul dizisi izleyicileri yeni sezonu iple çekmeye başladı. TRT 1’in reyting rekortmeni olan ve tarihte Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman başlayacak. Diriliş Ertuğrul severleri Diriliş Ertuğrul 122. Bölüm fragmanın ne zaman yayınlanacağın yanında Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacak? Merak ediyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:28
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018 | TRT 1 Diriliş Ertuğrul son 122. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul dizisi izleyicileri yeni sezonu iple çekmeye başladı. TRT 1’in reyting rekortmeni olan ve tarihte Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman başlayacak. Diriliş Ertuğrul severleri Diriliş Ertuğrul 122. Bölüm fragmanın ne zaman yayınlanacağın yanında Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacak? Merak ediyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi TRT 1’de yayınlanmaya başladığı andan itibaren hem özetiyle hem de normal yayınıyla çarşamba akşamlarının bir numaralı izlenen dizisi oldu. Milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu. Diriliş Ertuğrul 7 Haziran’’da 121. Bölümle sezon finali yapmıştı. Ertuğrul, Noyan’ın Kayı Obası’nın içine soktuğu casus kardeşi Almıla’nın hain olduğunu öğrenmiş ve Almıla hainliğin karşılığını canı ile ödemişti. Ertuğrul, Moğul casuslarını temizledikten Kayı Obasındakilerle cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapan Söğüt’e göç için yola çıkmıştı. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda neler yaşanacak? 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Diriliş Ertuğrul dizinin yeni sezona ne zaman yaplayacağı merak konusu olurken, Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul Eylül ayının ikinci haftasının ilk Çarşamba gününde ekranlarda olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:28
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