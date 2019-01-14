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Diriliş Ertuğrul yeni bölüm özeti! Ertuğrul kaleden çıkabilecek mi?

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisi, 16 Ocak Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Engin Altan Düzyatan'ın başrolde oynadığı dizinin 5. sezon 131. bölümünde izleyenleri heyecanlı dakikalar bekliyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:49
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm özeti! Ertuğrul kaleden çıkabilecek mi?

TRT1 ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. sezon 131. bölümünde izleyenleri heyecanlı dakikalar bekliyor.

İşte 131. bölüm özeti:

Ertuğrul, İlbilge’yi kurtarmak için Uranos’un teklifini kabul ettiğini söylemiş ve istediği altınlarla malzemeleri kaleye getirmişti. Malzeme sandıklarının içinden çıkan Turgut ve Beybolat, İlbilge’yi kurtarmış, bunu öğrenen Uranos da Ertuğrul’un boğazına hançerini dayamıştı. Ertuğrul kaleden çıkmak için ne yapacak?

Ertuğrul, Uranos’a Moğol altınlarını ele geçirme teklifi yapmıştı. Dragos bu konuda ne karar verecek? Uranos’tan ne yapmasını isteyecek?

İlbilge, Ertuğrul sayesinde kaleden kurtarılmıştı. Beybolat, onu Emir Bahaeddin ile evlendirmek istiyordu. İlbilge, Emir Bahaeddin ile evlenecek mi? Ertuğrul ise Beybolat’tan Sırma’yı isteyecek mi?

Hain olduğu düşünülen Mikis ve Tara’nın akıbeti ne olacak? Dragos’un gizli örgütlenmesi çökertilebilecek mi? Ertuğrul, kurduğu oyunda muvaffak olup tüm düşmanlarından intikamını alabilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 16 Ocak Çarşamba Saat 20.00’de TRT 1’de

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:49
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