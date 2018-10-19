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Diriliş Ertuğrul yeni 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni sezona ne zaman başlayacağı merakla beklenen TRT 1'in reyting rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul, yeni sezona ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul bu hafta başlayacak mı? Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey'in hayatını konu alan ve tarihi dizilerin içinde şimdiye kadar en beğenilen Diriliş Ertuğrul'un son bölüm 156. bölüm fragmanıyayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul son durum.

19 Ekim 2018 Cuma 19:57
Diriliş Ertuğrul yeni 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni sezona ne zaman başlayacağı merakla beklenen TRT 1'in reyting rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul, yeni sezona ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul bu hafta başlayacak mı? Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey'in hayatını konu alan ve tarihi dizilerin içinde şimdiye kadar en beğenilen Diriliş Ertuğrul'un son bölüm 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul son durum.

Diriliş Ertuğrul dizisi TRT 1’de yayınlanmaya başladığı andan itibaren hem özetiyle hem de normal yayınıyla çarşamba akşamlarının bir numaralı izlenen dizisi oldu. Milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu. Diriliş Ertuğrul 7 Haziran’’da 121. Bölümle sezon finali yapmıştı. Ertuğrul, Noyan’ın Kayı Obası’nın içine soktuğu casus kardeşi Almıla’nın hain olduğunu öğrenmiş ve Almıla hainliğin karşılığını canı ile ödemişti. Ertuğrul, Moğul casuslarını temizledikten Kayı Obasındakilerle cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapan Söğüt’e göç için yola çıkmıştı. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak ve Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda neler yaşanacak? 

Yeni Fragman yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul yeni sezonu için gün sayan izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk fragmanının 19 Ekim Cuma günü yayınlanacağını duyurdu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:57
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