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Diriliş Ertuğrul Venezuela'da

TRT’nin 70’e yakın ülkede seyredilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Venezuela'da da seyirciyle buluştu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 23:34
Diriliş Ertuğrul Venezuela'da

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da hayranı olduğu ve temmuz ayında Beykoz'daki setini ziyaret ettiği dizi, bu hafta ülkenin resmi televizyonu TVES'te yayınlanmaya başladı. 

Hafta içi her gün akşam saatlerinde diziyi ekrana taşıyan TVES, sosyal medya hesabından Diriliş'in 3'üncü bölümünün fragmanını paylaşırken, ülke basınında da diziye ilişkin haberler yapılmaya başlandı. 

El Universal gazetesinin internet sitesi, haberi, okuyucularına "TVES, Türk dizisi ‘Mücadele, hırs ve aşkın hikayesi Ertuğrul'u yayınlıyor" başlığıyla duyurdu. 

Haberde, Diriliş Ertuğrul'un aldığı birçok ödüle dikkat çekilirken, yapımın, "liderliğiyle dünya tarihini etkileyen Ertuğrul Gazi'nin hayatını" konu aldığı belirtildi. 

Dizinin, Türkiye'nin etkileyici doğasını da ekrana taşıdığına vurgu yapılan haberde, Diriliş Ertuğrul'un, "tehlike, entrika ve ölümün yanı sıra fedakarlık, cesaret ve zor bir aşk hikayesiyle Venezuela halkının kalbini fethetmek" istediği ifade edildi. 

Maduro istemişti

Maduro'nun, Diriliş Ertuğrul'a olan hayranlığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eylül ayında bu ülkeye yaptığı ziyarette de gündeme gelmişti. 

Çavuşoğlu'nu, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te kabul eden Maduro, görüşmede, dizinin ülkesinde yayınlanması için girişimde bulunacağını söylemişti. 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 23:34
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