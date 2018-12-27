Korel Cezayirli kimdir nerelidir? Diriliş Ertuğrul Sadrettin Konevi oyuncusu kim

Diriliş Ertuğrul’da Sadrettin Konevi’yi oynayan kim? Sorusu en çok araran kelimelerin başında gelmekte. Moğulların suikastine karşı Ertuğrul’un Kayı Obası’na getirdiği manevi büyüklerden olan Sadrettin Konevi Diriliş Ertuğrul 128. Bölümde izleyici karşısına çıktı. Sadrettin Konevi’yi Korel Cezayirli canlandırdı. Peki Korel Cezayirli kimdir nerelidir? Korel Cezayirli hangi filmlerde oynadı?

2 Nisan 1976 Ankara doğumlu olan Korel Cezayirli ilk orta ve lise eğitimini Ankara' da tamamladı. Korel Cezayirli, 1985 - 1994 yılları arasında, sırasıyla; yüzme, basketbol, artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu. 1995 - 1996 yılları arasında modern dans ve jazz dans üzerine dersler aldı. 1996' da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı. Öğrenciliği süresinde, başta Prof. Bozkurt KURUÇ, Semih SERGEN, Lale ORALOĞLU olmak üzere birço ustadan dersler aldı. 2000 yılında konservatuvardan başarıyla mezun oldu. Aynı yıl "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları" sınavını kazanarak göreve başladı. 2005-2006 sezonunda Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi'ni kurarak Çağdaş Türk Tiyatrosu Kuramı çalışmalarını başlattı.

Korel Cezayerli'nin oynadığı filmler

Açık Aile

İstanbul Efendisi

Kantocu

Karmakarışık

Kuvayi Milliye

Vişne Bahçesi

Nerede Kalmıştık

Resimli Osmanlı Tarihi

Pırtlatan Bal

Bir Şehnaz Oyun

Oidipus Üçlememsi

Keloğolanın Eşeği

Osmancık

Sırça Kümes

Yönettiği Oyunlar:

Aptal Hamdi

Sevgili Doktor

Kaç Baba Kaç

Gülme Komşun

Rol Aldığı Diziler ve Filmler

2011 - 2013 - Lale Devri (dizi)

2010 - Karadağlar (dizi)

2010 - Son İstasyon (sinema filmi)

2009 - Maskeli Balo(dizi)

2009 - Deli Deli Olma (sinema filmi)

2009 - Ayrılık (sinema filmi)

2006 - 2008 - Köprü (dizi)

2007 - Kod Adı Kaos (sinema filmi)

2006 - Kod Adı (dizi)