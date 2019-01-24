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Diriliş Ertuğrul oyuncusu tanınmaz hale geldi

Sahte doktor, Diriliş Ertuğrul dizisinde Selcan Hatun karakterini oynayan Didem Balçın'ın hayatını zehir etti. Sahte doktor tarafından tedavi edildiğini öğrenen Balçın, güzellik merkezi ve doktordan şikayetçi oldu.

24 Ocak 2019 Perşembe 22:39
Diriliş Ertuğrul oyuncusu tanınmaz hale geldi

Oyuncu Didem Balçın'ın yüzünde yaptırdığı estetik uygulama sonucunda yaralar çıktı. Güzellik merkezinde kendine tedavi uygulayan doktorun sahte olduğunu öğrenen Balçın, güzellik merkezi ve doktordan şikayetçi oldu.

Ağır derece yanma oluştu

Oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi.

Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın, işlem sonrası herhangi bir yan etki yaşamayacağının da garantisini aldı. Ancak operasyonun yapıldığı gün, genç oyuncunun yüz bölgesinde ağır derece yanma ve ağrı meydana geldi. Fakat doktorlar, genç oyuncuyu iğnelerin etkisi nedeniyle böyle bir şikayet yaşandığını belirterek onu evine gönderdi. Kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüştü. Tanınmaz hale gelen Balçın, kendisine tedavi uygulayan doktoru aradı.

Ancak genç oyuncu, doktorun söz konusu güzellik merkezinden ayrıldığını ve gerçekte doktor olmadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan Balçın, güzellik merkezi sahibi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.

Hem dolandırıldı hem yaralandı

Didem Balçın tarafından verilen dilekçede; estetik merkezi sahibinin, doktor olmayan kişileri çalıştırarak insanlara zarar vermesine yol açtığı ve kendi yüzündeki yaralar nedeniyle bu kişilerin cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Verdiği fahiş miktardaki paralar nedeniyle dolandırıldığını da kaydeden Balçın'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:39
  1. İstanbul
  2. İran
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Didem Balçın
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