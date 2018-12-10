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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Selcan Hatun kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Diriliş Ertuğrul’a tekrar dahil olan oyuncu Didem Balçın kimdir?

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:17
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Selcan Hatun kimdir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’UN OYUNCUSU SELCAN HATUN KİMDİR?

2014’te senesinin ilk bölümünden bu yana reytingleri alt üst eden, milyonları ekrana kilitleyen dizinin efsane oyuncusu geri dönüyor. Ertuğrul Bey’in ağabeyi Gündoğdu’nun eşi Selcan Hatun karakterine oynayan Didem Balçın önümüzdeki bölümden itibaren dizide yerini alacak. Diriliş Ertuğrul’un yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Selcan Hatun oğlu Süleyman ile obaya dönüyor.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Balçın, 18 Mayıs 1982 Ankara’da dünyaya gelen Özlem adında bir ablası vardır. Annesi İstanbullu babası ise Gaziantepli’dir. Annesi Nur Balçın, Japonya’da 1975 senesinde düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir. Babası ise TRT radyosunda çalışıyordu.

Didem Balçın, Ankara Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Sanat hayatına atılmadan önce ablası ile birlikte İstanbul Taksim civarında ‘Doda Sanat’ adlı bir sanat okulu açtı. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak ‘Sevgili Dünürüm’ dizisinde rol alarak başladı.

BİRÇOK TİYATRO OYUNUNDA DA BOY GÖSTERDİ

2011 senesinde yayınlanan ‘Firar’ isimli dizide Gönül karakterini oynadı. 2014 senesinde ‘Çakallarla Dans’ adlı sinema filminde Fatma karakteriyle rol almıştır. Bu sinema filminde gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başarmıştır.

10 Aralık 2014’te TRT 1 ekranlarında yer alan ‘Diriliş Ertuğrul adlı dizide ‘Selcan’ karakterini oynadı. Uzun bir ayrılığın ardından 5. Sezonda tekrar kadroya dahil oldu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:17
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. DİDEM BALÇIN
  5. SELCAN HATUN
  6. DİDEM BALÇIN KİMDİR?

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