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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Düzyatan'dan müjdeli haber geldi!

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan ikinci defa baba oldu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:20
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Düzyatan'dan müjdeli haber geldi!

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslihan Alkoçlar doğum için gittikleri Amerika'dan bu sabah müjdeli haber geldi.

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabında “Prenses Düzyatan geldi. İsmi Alara oldu” diyerek kızının doğum haberini sevenleriyle paylaştı.

İkinci bebeklerini kucaklarına alan çiftin ne zaman Türkiye'ye gelecekleri merak konusu oldu. Doğumdan önce Amerika'ya torununun yanına giden Hülya Koçyiğit'in yanı sıra Altan'ın da ailesinin gittiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:20
  1. Engin Altan Düzyatan
  2. Diriliş Ertuğrul
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