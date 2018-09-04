Diriliş Ertuğrul, Bosna Hersek'te büyük ilgi görüyor

Ülkenin en çok izlenen kanallarından "Hayat" televizyonunda "Ertuğrul" adıyla Boşnakça altyazılı olarak yayınlanmaya başlayan TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş "Ertuğrul", vizyondaki ilk haftasında izleyicisinden tam not aldı. Haftada 6 gün gösterilen yapım, ihraç edildiği tüm diğer ülkelerde olduğu gibi Bosna Hersek'te de her yaştan izleyicileri adeta ekrana kilitledi.

"Diriliş Ertuğrul" takipçilerinden Bosnalı Dzenan Sadikovic, AA muhabirine yaptığı açıklama, diziyi internetten 2 yıldır takip ettiğini, televizyonda gösterilmeye başladıktan sonra oradan da izlemeye devam ettiğini belirterek, en çok beğendiği karakterlerin Ertuğrul, Turgut ve Bamsı olduğunu söyledi.

Televizyonda yayınlanmasının ardından ailesi ve birçok arkadaşının da diziyi takip etmeye başladığını kaydeden Sadikovic, iki ülkenin ortak bir tarihte buluştuğunu, bu sebepten dolayı da Bosna Hersek'te gösterilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Sadikovic, yapımda Boşnak asıllı oyuncu Reshad Strik'in de rol almasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, sadece "Diriliş Ertuğrul" dizisinin değil, bugüne ışık tuttuğu için "Payitaht Abdülhamid" ve benzeri yapımların da Bosna Hersek'te yayınlanması gerektiğini vurguladı.

"BOSNA HERSEKLİLER DE BU KÜLTÜRÜN BİR PARÇASI"

Dizinin eski oyuncularından Reshad Strik de Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler dolayısıyla "Diriliş Ertuğrul"un bu ülkede daha önce yayınlanmaya başlaması gerektiğini ifade ederek, "Bosna Hersekliler de bu kültürün bir parçası aslında. Bosna Hersek söz konusu tarihin ileri dönemlerinde Balkanlar'da büyük bir rol oynadı." dedi.

Bu tür projelerin tarih anlatımı için önem taşıdığını vurgulayan Strik, yapımın Bosna Hersek'te oldukça sevilerek izlendiğini dile getirdi.

"TÜRK DİZİLERİ BİR NUMARA"

"Hayat" televizyonunun Program Satınalma Sorumlusu Sanela Junuzovic ise Bosna Hersek'te daha çok aşk veya aile hikayelerini konu alan yapımların izlendiğini belirterek, "Diriliş Ertuğrul" ile farklı bir konuyu izleyiciye aktarmak istediklerini söyledi.

Junuzovic, bu kararla aslında risk aldıklarını, ancak seyircinin şu ana kadar gösterilen bölümlere çok olumlu geri dönüşler verdiğini ifade etti.

Genellikle bir dizinin farklı bölümlerini haftada 4-5 gün gösterdiklerini aktaran Junuzovic, "Ancak Diriliş Ertuğrul haftanın 6 günü izleyiciyle buluşuyor. Bir dizinin haftada 6 kez gösterilmesi Hayat televizyonu için de yeni bir durum." dedi.

Junuzovic, dizinin Bosna Hersek'te de izleyiciler tarafından daha ilk bölümlerde sevildiğini ifade ederek, bu yapımın çekim kalitesinden oyuncu seçimine kadar her şeyiyle emek harcanarak özenle yapılmış bir yapım olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek ile Türkiye arasında asırlardır süren bir bağ olduğunu dile getiren Junuzovic, tarihin bilinmesi bakımından dizinin gelecek kuşaklar için de önemli olduğunu ifade etti.

Junuzovic, Bosna Hersek'te yabancı diziler arasında Türk yapımlarının "bir numara" olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu alana çok yatırım yaptığını, bunun meyvelerinin de şu an alındığını sözlerine ekledi.