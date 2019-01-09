Diriliş Ertuğrul'un 131.bölümü ne zaman yayınlanacak?

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın ve 5. sezonda katılan Hande Soral'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam neden yok? Son bölümünde haince saklanan Dragos'a bir adım daha yaklaşan Ertuğrul Bey'in planı konu alındı. Yeni bölüm fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Ertuğrul Bey'in Beybolat Bey'in kardeşi ile evleneceği öngörülüyor. Peki TRT 1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul 131.bölümü ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ne zaman? Yeni bölüm yayınlanacak mı?

Türk televizyon tarihine adını yazdırmanın yanı sıra dünyada ses getiren ve yayınlandığı 85’in üzerinde ülkede izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi değişti.

Milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen ve her yeni bölümünde heyecanı git gide artan Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok? sorusuna ilişkin yapımcı şirketten bir açıklama gelmedi.

16 Ocak çarşamba günü

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 131.bölümü 16 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.

Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak?

Beybolat, Ertuğrul Bey'e itimat ederek en doğru kararı verdiğini kardeşini İlbilge'yi kurtararak anladı. Dragos, ne kadar büyük hayaller kurarak Ertuğrul Bey'e tuzak kursa da hep başarısız oldu. Ancak bu bölümde bizleri şaşırtacak ve üzecek bir olay olacak.

İlbilge Hatun kurtarıldı fakat şimdi Ertuğrul Bey Uranos'un elinde. Ertuğrul, Uranos'un Dragos olmadığını ve hainin kim olduğunu bu bölümde öğrenecek. Emir Bahattin'e Dragos'un altınlara el koyduğunu söyleyerek Dragos'u üzerine salacak.

Emir Bahattin sandık peşinde. Ama sandığı alamayacak ve yakın zamanda ölecek.