0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul'un 131.bölümü ne zaman yayınlanacak?

Son bölümü heyecan dolu aksiyon sahneleriyle geçen ve yeni bölümü merakla beklenen TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Fragmanın yayınlanmasının ardından gözler önümüzdeki bölümün ekranlarda yer alacağı tarihe çevrildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:34
Diriliş Ertuğrul'un 131.bölümü ne zaman yayınlanacak?

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın ve 5. sezonda katılan Hande Soral'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam neden yok? Son bölümünde haince saklanan Dragos'a bir adım daha yaklaşan Ertuğrul Bey'in planı konu alındı. Yeni bölüm fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Ertuğrul Bey'in Beybolat Bey'in kardeşi ile evleneceği öngörülüyor. Peki TRT 1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul 131.bölümü ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ne zaman? Yeni bölüm yayınlanacak mı?

Türk televizyon tarihine adını yazdırmanın yanı sıra dünyada ses getiren ve yayınlandığı 85’in üzerinde ülkede izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi değişti.

Milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen ve her yeni bölümünde heyecanı git gide artan Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok? sorusuna ilişkin yapımcı şirketten bir açıklama gelmedi.

16 Ocak çarşamba günü

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 131.bölümü 16 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak. 

Diriliş Ertuğrul Yeni Bölümü Ne Zaman?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak?

Beybolat, Ertuğrul Bey'e itimat ederek en doğru kararı verdiğini kardeşini İlbilge'yi kurtararak anladı. Dragos, ne kadar büyük hayaller kurarak Ertuğrul Bey'e tuzak kursa da hep başarısız oldu. Ancak bu bölümde bizleri şaşırtacak ve üzecek bir olay olacak.

İlbilge Hatun kurtarıldı fakat şimdi Ertuğrul Bey Uranos'un elinde. Ertuğrul, Uranos'un Dragos olmadığını ve hainin kim olduğunu bu bölümde öğrenecek. Emir Bahattin'e Dragos'un altınlara el koyduğunu söyleyerek Dragos'u üzerine salacak.

Emir Bahattin sandık peşinde. Ama sandığı alamayacak ve yakın zamanda ölecek. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:34
  1. TRT 1
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. diriliş ertuğrul fragman
  4. Diriliş Ertuğrul neden yok
  5. Diriliş Ertuğrul 131.bölüm
  6. Diriliş Ertuğrul dizisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan'da üzerinde kar biriken tek katlı ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Ardahan'da üzerinde kar biriken tek..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2019..
    3. Süresiz nafakada son durum ne?
    4. İsrailli eski bakana İran'a..
    5. Metrobüsle yaklaşık 284 milyon kişi..
    6. İlk kez Akit duyurmuştu! O transfer..
    7. Çin ve ABD’nin ticari müzakereleri..
    8. Almanya'nın ihracatı kasımda ivme..
    9. O ülkede 9 kişi domuz gribinden..
    10. Diriliş Ertuğrul için karar verildi!
    11. Büyükelçi Karlov suikastı davasında..
    12. Yelkende dünya şampiyonluğu
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 16 yılın..
    14. Yangında evde mahsur kalan genci..
    15. Muğla'da okul servisi devrildi!
    16. AK Parti'den ekonomiye yönelik kanun..
    17. "Devlet sanatçısı olmak, sanatın..
    18. Ahmedinejad protesto için hükümetten..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Günün ilk yarısında en çok değer..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'