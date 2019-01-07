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Diriliş Ertuğrul hayranlarının merakla beklediği tarih belli oldu

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü 16 Ocak çarşamba günü yayınlanacak

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:50

Yılbaşı sonrasında yeniden yapılacak reklam anlaşmaları nedeniyle dizilerin 3 hafta yayınlanmayacağı ve TRT dizilerinin bu kapsamda olmayacağı açıklanmıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul dizisinin bu hafta ekranlara gelmeyeceği öğrenildi.

Yeni bölüm 16 Ocak'ta yayınlanacak

TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü 16 Ocak çarşamba günü yayınlanacak. Dizinin neden bir hafta gecikmeli olarak yayınlanacağı açıklanmadı.

131.bölüm fragmanı yine nefes kesti

Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor.

Dragos'un hain planlarını ortaya çıkarmak isteyen Ertuğrul Bey hamlesini yaptı. Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrtul 131.bölüm fragmanı yine nefes kesti.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 130. son bölümü, Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde yine birinci sırada yer almıştı.

 

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:50
  1. Öykü Çelik
  2. Yılbaşı
  3. Hande Soral
  4. Engin Altan

YORUM YAZ

  • kurtkurt17 dk önce
    abicim salağa anlatır gibi haber yapmayınönceki bölümden sonra yayınlanan fragmanda bu tarih vardı zaten
  • tarıktarık22 dk önce
    tamamsiz reklam anlaşmasını yapın acele etmeyin biz nasıl olsa beklemek zorundayız.

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