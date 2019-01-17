0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen hamle!

TRT1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, 16 Ocak 2019 reyting sonuçlarına göre yine zirvede yer aldı. Peki Diriliş'in yeni bölümünde neler olacak? Dragos, Ertuğrul Bey'e hain saldırıyı gerçekleştirebilecek mi? İşte seyirciyi ekrana kilitleyen Ertuğrul'un yeni bölümü ile ilgili detaylar...

17 Ocak 2019 Perşembe 15:20
Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen hamle!

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm fragmanı yine nefes kesti. Peki Diriliş'in yeni bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey'e hain saldırı gerçekleşecek mi? İşte yeni bölüm ile ilgili detaylar...

Diriliş Ertuğrul 132.bölümde neler olacak? Tahminler...

Ertuğrul'u arkasında bıçaklamak isteyen Dragos bunu gerçekleştiremeyecek. Tam hançeri Ertuğrul Bey'in sırtına vuracakken kapı açılacak ve Dragos hançerini saklayacak.

Moğollar ise Emir Bahaddin'i iyice tartaklıyor ve neredeyse öldürme noktasına getiriyor. Emir'i kurtaracak olan yine Ertuğrul Bey olacak. Uranus'tan aldığı altınları vergi olarak Moğollar'a verecek. Bu sayede Emir'de canını kurtaracak.

İlbilge Hatun, Ertuğrul Bey'e aşık olmuştur. Lakin Ertuğrul'un hedefi başkadır. İlbilge ile evlense bile ciddi bir evlilik olmayacaktır.

Beybolat, Moğollar'dan emir alıyor. Dizide şimdiden Beybolat'ın Albası olduğu anlaşılmayacaktır. Lakin anlaşıldığı vakit kellesi gidecek gibi duruyor.

Eğer Beybolat Ertuğrul Bey tarafından öldürülürse İlbilge ile evlilik de bu vesile ile iptal olmuş olur.

Diriliş Ertuğrul ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 132.bölümü 23 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.

Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı!

16 Ocak 2019 reyting sonuçlarına göre TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı.

Totalde Diriliş Ertuğrul birinci, Diriliş Ertuğrul ÖZET ise ikinci oldu.

AB grubunda da Diriliş Ertuğrul zirvede yer aldı. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:20
  1. TRT1
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Diriliş Ertuğrul izle
  4. diriliş ertuğrul fragman
  5. Diriliş Ertuğrul 132.bölüm
  6. MEDYA Haberleri
  7. Engin Altan Düzyatan
  8. Hülya Darcan
  9. İlker Aksum
  10. Hande Soral
  11. Didem Balçın
  12. Cengiz Coşkun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hedonik Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı
    1. Hedonik Konut Fiyat Endeksi kasımda..
    2. Murat Boz'un balmumu figürü sergiye..
    3. Dedektif gibi komşu hırsızlık..
    4. Osmanlı hanedanı sürgününün son..
    5. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    6. Eyvah eyvah! Bu duruma gelmemeliydi
    7. Barışma teklifinin reddeden eşini..
    8. Hatay'da sağanak yaşamı olumsuz..
    9. Haluk Arslan kimdir nerelidir?
    10. Canan Karatay'dan önemli çağrı: Okul..
    11. Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen hamle
    12. Kırgızistan'da "Çin" protestosu
    13. Muş'ta terör operasyonu: 21 PKK'lı..
    14. Eski eşini öldüren koca intihar..
    15. Melih Seçilmiş Saadet Partisi Sivas..
    16. "Türkiye sanayisi artık yeni bir sayfa..
    17. Şimdi tazesi yok ama... Kurusu da yeter!
    18. "Ekmeleddin'den daha kötüsü çıktı..
    19. Karadeniz'deki olumsuz hava nedeniyle..
    20. "Hollanda istihbaratının..
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Paçavradan Erdoğan ve Bahçeli’ye “idam” tehdidi
    Paçavradan Erdoğan ve Bahçeli’ye “idam” tehdidi