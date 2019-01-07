0553 313 94 23

Son dakika! Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen haber

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul dizisi ekranlara ara veriyor. Sevilen dizinin yeni bölümü 16 Ocak çarşamba günü yayınlanacak.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:51
Son dakika! Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen haber

Diriliş Ertuğrul dizisi ekranlara bir hafta ara veriyor. Diriliş Ertuğrul'un 131.bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü 16 Ocak çarşamba günü yayınlanacak. Dizinin neden bir hafta gecikmeli olarak yayınlanacağı açıklanmadı.

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor. Dragos'un hain planlarını ortaya çıkarmak isteyen Ertuğrul Bey hamlesini yaptı. Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 131.bölüm fragmanı yine nefes kesti.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 130. son bölümü, Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde yine birinci sırada yer almıştı.

Diriliş Ertuğrul'un 131. bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’unyeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?

Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:51
  1. Konya
  2. Diriliş Ertuğrul dizisi
  3. diriliş ertuğrul
  4. TRT 1
  5. Osmanlı Devleti
  6. diriliş ertuğrul ne zaman yayınlanacak
  7. Diriliş Ertuğrul son bölüm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da para piyasasını manipülasyona 25 gözaltı
    1. İran'da para piyasasını manipülasyona..
    2. Fatih'in lanetinden sakının!
    3. 2018'de en çok bakkal, büfe ve market..
    4. Kumpas soruşturmaları savcısına 15..
    5. Hazır giyim sektöründen 17,6 milyar..
    6. Samsun açıklarında batan gemi
    7. Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ilk idmanına..
    8. "Ücretli plastik poşet uygulaması, AB..
    9. Yemenli tutuklular 15 gündür açlık..
    10. Yıllardır baktığı eşeği, yanağını..
    11. Saadet Partisi Adıyaman belediye..
    12. Altın fiyatları
    13. Gaziantep'te minibüs devrildi: 9 yaralı
    14. "İyi bir yolda ilerliyoruz"
    15. “Türkiye, kalitesi ile yazılım üssü..
    16. Sadakataşı’na Yemen desteği
    17. Tersine beyin göçüne milyonluk teşvik
    18. "Nokta transferler yapacağız"
    19. 2018'de bakın en çok ne açıldı
    20. Böylesi görülmedi! Eşine kızıp ölmeden..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti