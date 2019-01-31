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Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzecek gelişme! Kayı Obası yerle bir oluyor, o isimler ölüyor

Diriliş Ertuğrul 134. yeni bölüm fragmanı izleyicilerde şok etkisi yarattı. Moğollar, Söğüt'e gelerek Kayı Obası'nı basıyor. Birçok kişiyi öldüren Moğollar, Ertuğrul'un ailesini esir alıyor. Osman, Gündüz ve Hayme Ana'nın zor anları fragmanda yer alıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı ve 133. son bölüm özeti...

31 Ocak 2019 Perşembe 15:52

Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Kayı Obası yerle bir olurken, Ertuğrul'un ailesi ve müstakbel eşi İlbilge Moğollar tarafından alıkoyuluyor. Ertuğrul zor bir denklem içinde bırakılırken, Moğol Komutanı, Beybolat'ın yeni uç beyi olduğunu duyuruyor. Ertuğrul'un neler yapacağı merak konusu. Yeni bölümde olacakları analiz etmek isteyen binlerce kişi, Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanını merakla arıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı ve Diriliş Ertuğrul 133. son bölüm özeti..

Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı, Melikşah'ın, Ertuğrul'a obaların basıldığı haberini vermesiyle başlıyor. Daha sonra ise Moğollar'ın kalabalık bir şekilde Kayı Obası'nı bastıkları ve birçok kişiyi öldürdüğü görülüyor.

Savcı ve Osman Moğollar'dan kaçmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Otağı da basan Moğollar, Hayme Ana, Gündüz, Osman, Savcı, İlbilge, Sırma ve Selcan'ı esir alıyor.

Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı, Moğol Komutanın Beybolat'ı uç beyi ilan etmesiyle devam ediyor. İlbilge başta olmak üzere herkes bu duruma çok şaşırırken, Beybolat'ın oyunları ortaya çıkacak gibi görünüyor

Ertuğrul, Obası'nı kurtarmak için Hanlı Pazar'da planlar yapmaya başlıyor. Devlet için çok önemli olan sandığı gizli yerden alan Ertuğrul başka yere taşımaya karar veriyor.

Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanının son sahnesi ise nefesleri kesiyor. Moğollar, Osman'ın boğazını sıkarken, Gündüz'ü ise, yay ile boğmaya çalışıyor. Ertuğrul'un sözleri ise dikkat çekiyor; "Ben evlatlarımı bu davanın uğrunda ölsünler diye yetiştirdim."

Diriliş Ertuğrul 133. Son bölümde neler oldu?

Diriliş Ertuğrul 133. son bölümde, Beybolat Bey zehirlenerek fenalaşıyor. Ünü obaları aşan hekim Artuk Bey, Beybolat'ı kurtarmak için elinden geleni yapıyor ve Beybolat'ı hayatta tutmayı başarıyor.

İlbilge ve Sırma ağabeyinin durumu karşısında büyük üzüntü yaşarken, gelen iyi haberle seviniyor. Ertuğrul Bey, Beybolat'ı ziyaret ederek, desteğini aktarıyor. Beybolat, Artuk Bey'in gözlerini kör ettiği için pişmanlık duysa da, Ertuğrul'u bitirme hedefinden vazgeçmiyor.

Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı: Kayı Obası yerle bir! Diriliş Ertuğrul 133. son bölüm özeti

Ertuğrul, Moğollar'a karşı koyabilmek için Türk Devletleri'ni bir araya getirmenin hesaplarını yapıyor. Berke Han, Ertuğrul'a elçi gönderiyor ve onun düşüncelerini dinlemek istiyor.

Ertuğrul, civardaki sıkıntılar nedeniyle mektup yazarak baş elçiye gönderiyor. Turgut ve Bamsı, yolda tuzağa düşseler de sağsalim, mektubu amacına ulaştırıyor.

Beybolat'ın zehirlenmesi sonrası ayaklanan Türk obaları toy istiyor. Ertuğrul toyda, sert sözlerle Beyleri yatıştırıyor. Ertuğrul, Anadolu'daki şer planlarını kökten temizlemek için Lefke Kalesi'ni fethetmeye hazırlandıklarını belirtiyor.

Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı: Kayı Obası yerle bir! Diriliş Ertuğrul 133. son bölüm özeti

Dragos, kalenin fethedilmesinin önüne geçmek için Ertuğrul'u öldürmeye yemin ediyor. Ertuğrul'u tuzağa düşürmek isteyen Zangoç kılığındaki Dragos, adamlarına Ertuğrul'u okla öldürmesi talimatı veriyor.

Ertuğrul, Hanlı Pazar'da ok ile saldırıya uğruyor ancak ok Ertuğrul'a değil, Abdurrahman'a geliyor. Abdurrahman ağır yaralanırken, ikinci ok ise Dragos'a isabet ediyor. Zangoçun Dragos olduğunu bilmeyen Ertuğrul büyük üzüntü yaşıyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:52
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Kayı Obası
  3. Moğol Baskını
  4. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm
  5. 134. bölüm fragmanı

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