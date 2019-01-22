Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden ölüm! 132. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Diriliş Ertuğrul 132.bölüm yeni fragmanında heyecan dorukta. Dragos'un hain planları tutacak mı? Ünlü yıldız hayata veda mı ediyor? İşte izleyenleri şaşırtan Diriliş Ertuğrul 132.bölüm yeni fragmanı....22 Ocak 2019 Salı 14:46
TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kırmaya devam eden dizisi Diriliş Ertuğrul 132.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.
Beybolat Bey öldürülüyor
Yeni bölümü merakla beklenen Diriliş Ertuğrul’ da Beybolat Bey zehirlenerek öldürülüyor. Dragos hain planlarını bir bir işlemeye devam ederken Ertuğrul Bey’den beklenmedik bir hamle gelecek. “Garp’ta Bizans , Şark’ta Moğol. Bizi parçalayarak yutmak isterler. Yaşadığımız bu zorlukların hepsi yeni devletin doğum sancılarıdır” diyen Ertuğrul savaşı başlatacak.
Başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul yeni bölümü 23 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olacak.
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