Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanmayacak
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un hayranlarına üzücü bir haber geldi. Dizinin resmi Twitter hesabından bu hafta yeni bölümün yayınlanmayacağı duyuruldu. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?25 Nisan 2018 Çarşamba 10:08
Diriliş Ertuğrul dizisi her çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:
“Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”
YORUM YAZ