Diriliş Ertuğrul final yapacak, yerine Diriliş Osman gelecek

Türkiye ile sınırla kalmayıp dünyanın bir çok ülkesinde de heyecan ve merakla izlenen TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Osman Gazi dizisinin geleceğini belirten yapımcı, başrol oyuncusunu da açıklamıştı. Burak Özçivit'in canlandıracağı Osman Gazi dizisi için geri sayım başladı.

Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul final yaptıktan sonra Osmanlı kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacağı dizi ekranlara gelecek. Burak Özçivit, canlandıracağı Osman Gazi rolü için eğitimlere başladı.

Haber7'nin haberine göreOsman Gazi rolünü oynamaya hazırlanan Burak Özçivit, aksiyon sahneleri için Çekmeköy'de bulunan çiftlikte kılıç ve at binme dersleir almaya başlamış. Haftanın üç günü eğitim gören Özçivit üç eğitmen eşliğinde eğitimlerini gerçekleştiriyor. Eski döneme ait kitap ve belgeselleri de izleyen Özçivit, ilerleyen zamanlarda ise tarihçilerle bir araya gelerek rolüne çalışacak.

Diriliş Ertuğrul'un yeni dönemde Diriliş Osman olarak devam edeceği ve başrolde Burak Özçivit'in olacağı iddiaları doğrulandı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yaptığı açıklamada yeni proje hakkında bilgiler verdi.

Bozdağ yaptığı açıklamada "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman olarak buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.