Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı'nın eşi Hafsa Hatun kimdir? TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da 'Hafsa Hatun' karakterini canlandıran Burçin Abdullah, oyunculuk geçmişiyle duyanları şaşırtıyor. Setlere henüz 10 yaşındayken "Üvey Baba" dizisiyle adım adan Burçin Abdullah, Diriliş Ertuğrul dizisinde de Bamsı'nın eşi Hafsa Hatun'u başarıyla canlandırıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Hafsa Hatun karakterini Burçin Abdullah canlandırıyor. Peki Bamsı'nın eşi Hafsa Hatun'u canlandıran Burçin Abdullah kimdir? Hafsa Hatun kimdir? Burçin Abdullah yer aldığı bir çok projenin ardından şimdi de Diriliş Ertuğrul’da Hafsa Hatun karakterini canlandırıyor. Oyuncu kadrosunu yeni sezonda genişleten Diriliş Ertuğrul dizisinde Hafsa Hatun kimdir? İşte Hafsa Hatun hakkında merak edilenler… Hafsa Hatun kimdir? Vakti zamanında Halime'den öğrendikleri sayesinde obada bacılardan sorumlu olmuştur. Aynı zamanda Hayme Ana'nın vazifelerinin çoğunu da üstlenmiş olan kişidir. Burçin Abdullah kimdir? Burçin Abdullah 1987 doğumlu. Setlerle henüz 10 yaşındayken yanıştı.Setlere 10 yaşında adım attı, adını “Üvey Baba” ile duyurdu, oyunculuk aşkıyla yollara düşüp Afganistan'a gitti, dizanteri oldu, canlı bomba paniği yaşadı. Şimdi İktisat fakültesinden mezun olduktan sonra yetinmeyip Amerika'da ekonomi yüksek lisansı yapan Burçin Abdullah, Fatmagül’ün Suçu Ne adlı diziden sonra şimdi de Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alıyor.

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