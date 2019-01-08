Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanacak mı? Diriliş Ertuğrul 131. bölümü...

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber var. Dizilerin 3 hafta yayınlanmayacağı ve TRT dizilerinin bu kapsamda olmayacağı açıklanmıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul dizisinin bu hafta ekranlara gelmeyeceği öğrenildi.

131. bölüm fragmanı nefes kesti

Dizinin neden bir hafta gecikmeli olarak yayınlanacağı açıklanmadı. Diriliş Ertuğrul'da 131. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Dragos'un hain planlarını ortaya çıkarmak isteyen Ertuğrul Bey hamlesini yaptı. Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 130. son bölümü, Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde yine birinci sırada yer almıştı.