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Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanacak mı? Diriliş Ertuğrul 131. bölümü...

TRT 1'de ekranlara gelen reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünün, 16 Ocak çarşamba günü yayınlanacağı öğrenildi.

08 Ocak 2019 Salı 12:03
Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanacak mı? Diriliş Ertuğrul 131. bölümü...

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber var. Dizilerin 3 hafta yayınlanmayacağı ve TRT dizilerinin bu kapsamda olmayacağı açıklanmıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul dizisinin bu hafta ekranlara gelmeyeceği öğrenildi.

131. bölüm fragmanı nefes kesti

Dizinin neden bir hafta gecikmeli olarak yayınlanacağı açıklanmadı. Diriliş Ertuğrul'da 131. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Dragos'un hain planlarını ortaya çıkarmak isteyen Ertuğrul Bey hamlesini yaptı. Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 130. son bölümü, Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde yine birinci sırada yer almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:03
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Diriliş Ertuğrul son dakika
  3. diriliş ertuğrul ne zaman yayınlanacak
  4. Diriliş Ertuğrul son bölüm

YORUM YAZ

  • mazlummazlum37 dk önce
    zaten 2ay geç başladıbidearada mola veriyorlarammanazlıymış dizisi setindeki oyuncular kız gibi

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