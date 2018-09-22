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Diriliş Ertuğrul bu hafta başlar mı? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Okulların açılmasıyla birlikte en çok izlenen diziler de yeni sezona merhaba dedi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin hayatını konu alan TRT 1'in en sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 5. sezona hazırlanıyor. Diğer dizilerin yeni sezona girmesiyle gözler Diriliş Ertuğrul'a çevrildi. Diriliş Ertuğrul hayranları dizinin yeni sezone ne zaman gireceğini araştırırken, Diriliş Ertuğrul bu hafta başlar mı? sorusu da sorulmaya başlandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:52
Diriliş Ertuğrul bu hafta başlar mı? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diziler yeni yayın dönemine merhaba dedi. TRT'nin en çok sevilen dizilerinden Diriliş Ertuğru ve Payitahd yeni sezona merhaba demek için gün sayıyor. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni dizisi TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezona ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ne zaman? İşte TRT 1'in dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezonla ilgili son durum.

TRT 1’in reyting rekortmeni olan ve tarihte Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman başlayacak. Diriliş Ertuğrul severleri Diriliş Ertuğrul 122. Bölüm fragmanın ne zaman yayınlanacağın yanında Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacak? Merak ediyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi TRT 1’de yayınlanmaya başladığı andan itibaren hem özetiyle hem de normal yayınıyla çarşamba akşamlarının bir numaralı izlenen dizisi oldu. Milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu. Diriliş Ertuğrul 7 Haziran’’da 121. Bölümle sezon finali yapmıştı. Ertuğrul, Noyan’ın Kayı Obası’nın içine soktuğu casus kardeşi Almıla’nın hain olduğunu öğrenmiş ve Almıla hainliğin karşılığını canı ile ödemişti. Ertuğrul, Moğul casuslarını temizledikten Kayı Obasındakilerle cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapan Söğüt’e göç için yola çıkmıştı. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak ve Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda neler yaşanacak?  Diriliş Ertuğrul dizinin yeni sezona ne zaman yaplayacağı merak konusu olurken, Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul Eylül ayının son haftasında ya da Ekim ayının ortalarında  ekranlarda olması bekleniyor. 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

Dizinin 5. sezonunda artık hikaye Ertuğrul Gazi’den Osman Gazi’ye doğru kayacak. Osman Gazi’nin hikayesine geçişin yavaş olacağı ve 10’lu yaşlardan itibaren yansıtılmaya başlanacağı belirtiliyordu. Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu hakkında bilgi veren Mehmet Bozdağ, çekimlerin Eylül ayının ortasında başlayacağı müjdesini verdi. 10 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizide Ertuğrul’un oğlu Osman ve diğer önemli roller için geniş bir cast çalışması yapılıyor.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:52
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