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Artuk Bey öldü mü? Diriliş Ertuğrul 129. bölüm fragmanı son bölüm izle

Diriliş Ertuğrul son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Dragos'un Kayı Obası'ndan toplanan altınları almak için harekete geçer ancak Ertuğrul'un kıvrak zekasıyla kirli oyun boşa çıkar. Beybolat Bey, gizli sandığın yerini öğrenmek için Artuk Bey'i rehin aldırır ve işkence ile sandığın yerini söyletilmesi istenir. Artuk Bey, işkence sonucu öldü mü? Diriliş Ertuğrul'da yeni Bölümde Artuk Bey ölüyor mu? Diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey diziden mi ayrıldı? soruları dizinin hayranları tarafından merak ediliyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 23:53
Artuk Bey öldü mü? Diriliş Ertuğrul 129. bölüm fragmanı son bölüm izle

Diriliş Ertuğrul son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Dragos'un Kayı Obası'ndan toplanan altınları almak için harekete geçer ancak Ertuğrul'un kıvrak zekasıyla kirli oyun boşa çıkar. Beybolat Bey, gizli sandığın yerini öğrenmek için Artuk Bey'i rehin aldırır ve işkence ile sandığın yerini söyletilmesi istenir. Artuk Bey, işkence sonucu öldü mü? Diriliş Ertuğrul'da yeni Bölümde Artuk Bey ölüyor mu?

Diriliş Ertuğrul 128. bölümde Kayı Obası'ndan toplanan vergileri Konya'ya götüren Beybolat ve askerlerine pusu kurduran Dragos, ilbilge'yi ve altınları kaçırtırıp kaleye götürtür. Ancak Dragos, Ertuğrul'un kendisine oyun kurduğunu altınların sahte olduğunu gördüğüde anlar. Beybolat, kardeşi İlbilgeyi kurtarmak için kaleye baskın yapmak istesede Ertuğrul buna engel olur. 

Önemli bilgilerin bulunduğu gizli sandığın yerini öğrenmek isteyen Beybolat, adamını, Dragos kılığına sokarak Artuk Bey ve alplere saldırır. Alpleri şehit eden Beybolat'ın adamı, Artuk Bey'i rehin alır. Sandığın yerini söyletmek için Artuk Bey'e işkence üstüne işkence yaparlar. Bu işkence sonucu Artuk Bey yere yığılır. Diriliş Ertuğrul takipçileri sosyal medya üzerinden Artuk Bey öldü mü? Artuk Bey diziden ayrılıyor mu? Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Artuk Bey olacak mı? sorularını sormaya başladı.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 23:53
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