Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanı | Diriliş Ertuğrul 135. bölümde neler oldu?

Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden Düvel-i Muazzama'nın kuruşunu konu alan Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 135. son bölüm izleyenler Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapıyor. 13 Şubat tarihli Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. İşte, Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul son bölümde neler yaşandı?

Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti. Peki, Ertuğrul Bey’in bu kuşkuları onu Zangoç’un gerçek kimliğine götürecek mi? Moğolların gelmesiyle plan değiştiren Dragos’un yeni hedefi ne olacak?

Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. Acaba Ertuğrul Bey, onları Alıncak’ın elinden kurtarabilecek mi? Moğolların gelmesi Umuroğullarının yaşamında ne gibi değişikliklere sebep olacak? Alıncak tarafından Söğüt’ün yeni uç beyi ilan edilen Beybolat Bey’e karşı Ertuğrul Bey nasıl tavır alacak? Obanın hatunlar sorumlusu olan Sırma, kayı hatunlarına nasıl davranacak?

Diriliş Ertuğrul dizisi konusu nedir?

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak.

Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı bölümlerinin İstanbul’da Beykoz ve Riva civarlarında çekiliyor. Diriliş Ertuğrul ilk sezonu için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası’na 2 plato kuruldu. Riva'daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m2 alanda kuruldu. Diriliş “Ertuğrul” set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer alıyor. Beykoz Kundura Fabrikası’nda 6000 m2'lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası'ndaki 5000 m2'lik açık alana Halep Çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi.

Ertuğrul Bey Gazi ne zaman öldü?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı.

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.

Ertuğrul Gazi Türbesi nerededir?

Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesidir. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757'de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içindeki batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.