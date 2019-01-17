Diriliş Ertuğrul 132. bölüm fragmanı yayınlandı! Ertuğrul'a hain saldırı Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü, yine nefes kesecek.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul 132. bölüm fragmanı yine nefes kesti. Peki Diriliş’in yeni bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey’e hain saldırı gerçekleşecek mi? İşte yeni bölüm ile ilgili detaylar...

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