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Diriliş Ertuğrul 132. bölüm fragmanı | Ertuğrul Bey İlbilge Hatunla mı evlenecek?

Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin 132. bölüm fragmanı yayınlandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:50

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:50
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