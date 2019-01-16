Diriliş Ertuğrul 132. bölüm fragmanı | Ertuğrul Bey İlbilge Hatunla mı evlenecek? Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin 132. bölüm fragmanı yayınlandı.

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