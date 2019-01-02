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Diriliş Ertuğrul 131. bölüm fragmanı Gelecek bölümde neler yaşanacak? 9 Ocak fragmanı

TRT’nin en çok izlenen dizisi “Diriliş Ertuğrul” yayınlandığı ilk günden bu güne izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un 131.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul"'in 9 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü 131.bölümünde neler olacak? Ertuğrul Gazi kendisine kurulan tuzağın farkına vardı mı?

02 Ocak 2019 Çarşamba 23:24

TRT’nin en çok izlenen dizisi “Diriliş Ertuğrul” yayınlandığı ilk günden bu güne izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un 131.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul"'in 9 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan 131. son bölümünde neler olacak? Ertuğrul Gazi kendisine kurulan tuzağın farkına vardı mı ?

Ertuğrul Gazi Drogos ile yüzyüze

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?

Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer âlimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı bölümlerinin İstanbul'da Beykoz ve Riva civarlarında çekiliyor. Diriliş Ertuğrul ilk sezonu için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası'na 2 plato kuruldu. Riva’daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m2 alanda kuruldu. Diriliş “Ertuğrul” set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer alıyor. Beykoz Kundura Fabrikası'nda 6000 m2’lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası’ndaki 5000 m2’lik açık alana Halep Çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:10
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