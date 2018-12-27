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Diriliş Ertuğrul 130. bölümde Beybolat öldü mü? Ertuğrul'dan son dakika karar

Diriliş Ertuğrul 130. bölümüyle birbirinden etkileyici aksiyon sahneleriyle yine izleyicilerin karşısında olacak. İlbilge'nin kaçırılmasına sinirlenen Beybolat Ertuğrul Bey'in sözünü dinlemeyip yine başına buyruk hareket edince Dragos'un tuzağına düşer. Umurbeyoğulları obasında Beybolat'ın öldüğü haberi üzerine Umurbeyoğulları, Kayı Obası'na karşı ayaklanır. Tüm bu olaylar karşısında Ertuğrul'dan son dakika karar alır. Peki Diriliş Ertuğrul son 130. bölümde neler olacak? Beybolat öldü mü? İlbilge nasıl bir karar alacak?

27 Aralık 2018 Perşembe 12:56

Diriliş Ertuğrul 130. bölümüyle birbirinden etkileyici aksiyon sahneleriyle yine izleyicilerin karşısında olacak. İlbilge'nin kaçırılmasına sinirlenen Beybolat Ertuğrul Bey'in sözünü dinlemeyip yine başına buyruk hareket edince Dragos'un tuzağına düşer. Umurbeyoğulları obasında Beybolat'ın öldüğü haberi üzerine Umurbeyoğulları, Kayı Obası'na karşı ayaklanır. Tüm bu olaylar karşısında Ertuğrul'dan son dakika karar alır. Peki Diriliş Ertuğrul son 130. bölümde neler olacak? Beybolat öldü mü? İlbilge nasıl bir karar alacak?

TRT 1'in reyting rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Türkmen obaları birbirine düşüyor. Türk düşmanı Dragos kurduğu kirli oyunlarla iki Türkmen obası olan Kayılar ve Umurbeyoğulları'nın birbirine düşürüyor. Umurbeyoğlulları Beyi Beybolat'ın öldüğü haberini duyan, Umurbeyoğulları, Ertuğrul'a karşı ayaklanıyor. Kirli planın farkında olan İlbilge Hatun ise obasını, Dragos tarafından kurulan sinsi tuzağın içine düşmesini engellemeye çalışıyor.

Peki Beybolat öldü mü? İlbilge Hatun, Dragos'un oyununu bozacak mı? Ertuğrul tüm bu gelişmeler karşısında ne yapacak?

İşte tüm bu soruların cevabı 2 Ocak Çarşamba günü Diriliş Ertuğrul 130. bölümde olacak. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:56
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