Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı. Beybolat öldü mü? Gelecek bölümde neler yaşanacak? 2 Ocak fragmanı

TRT’nin en çok izlenen dizisi “Diriliş Ertuğrul” yayınlandığı ilk günden bu güne izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Ertuğrul ve Beybolat arasında ipler kopuyor. Beybolat ve alplerini zindana attıran Ertuğrul'un planı ne? Yayınlanacak son bölümünde "Diriliş Ertuğrul" heyecanlı sahneleri ile izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Diriliş Ertuğrul"'in 2 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan 130. son bölümünde neler olacak?

Peki Diriliş Ertuğrul'un geçen haftaki bölümünde neler yaşanmıştı?

Diriliş Ertuğrul 129. bölümde neler oldu?

Selcan’ın obasının Moğolların baskınına uğradığını ve beraberinde yaşananları anlatması, Ertuğrul ve Hayme’yi üzmüştü. Ama Ertuğrul’a Gündoğdu tarafından gönderilen mektupla, Ertuğrul onların güvende olduğunu öğrenmiş ve rahatlamıştı. Bu baskınları yapanın Albastı adında biri olduğu ve Albastı’nın da İlbilge’nin ağabeyi Beybolat olduğu anlaşılmıştı. Ancak bunu henüz kimse bilmiyordu. Ertuğrul, bunlar üzerine Aksakallılar ile görüşmüş ve Anadolu’da Moğollara karşı isyanı başlatmaya karar kılmıştı. Dragos ise tekrar güven kazanmak için İlbilgelere tuzak kurmuş ve bunun haberini de yine kendisi vermişti. Bu sayede Dragos, Zangoç kimliğiyle güven tazelemişti. Ertuğrul, Lais’in yaptıklarından sonra onun Dragos’un adamı olduğunu anlamış ve ona bunu itiraf ettirerek cezasını kesmişti.





Lais’in ölümüne öfkelenen Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Ertuğrul, üzerine kurulan tuzakları bertaraf edebilecek mi? Ertuğrul, Moğolların ölüm listesinde olan alimleri kurtarabilecek mi? Beybolat’ın Söğüt’e gelişiyle yeniden şekillenen Kayılar ve Umuroğulları arasındaki ilişki ne olacak? Ertuğrul ve Beybolat arasında neler yaşanacak? İlbilge, değişen bu durumlar karşısında nasıl bir konum alacak?

Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölümü ile 2 Ocak Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı bölümlerinin İstanbul'da Beykoz ve Riva civarlarında çekiliyor. Diriliş Ertuğrul ilk sezonu için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası'na 2 plato kuruldu. Riva’daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m2 alanda kuruldu. Diriliş “Ertuğrul” set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer alıyor. Beykoz Kundura Fabrikası'nda 6000 m2’lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası’ndaki 5000 m2’lik açık alana Halep Çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi.

3.sezonda setin taşınma kararı!

Alınan karar ile dizinin 3. sezon çekimlerinin Nevşehir (Kapadokya)'de yapılması kararlaştırıldı. Yapımcılığını Tekden Film’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın yazdığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan’ın paylaştıkları televizyon dizisi Diriliş Ertuğrul’un 3. Sezon çekimleri Kapadokya’da yapılacağı sezon başlamadan açıklanmıştı.