Diriliş Ertuğrul 123. yeni bölümde neler olacak? Ertuğrul Konya'daki sandığa ulaşabilecek mi? İlbilge ve Dragos'un ortak planı ne?

Diriliş Ertuğrul, yeni sezona bomba gibi girdi. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Bey’in hayatını konu alan TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da 123. Bölümde Ertuğrul’u bekleyen tuzaklar neler? Umur Bey, Kayı Obasının yönetimini ele alacak mı? Dragos'un yeni planı ne? Teogles, Dragos için neden önemli, Teogles'in bahsettiği kolyenin sırrı ne? Ertuğrul Konya'daki sandığa ulaşabilecek mi? Diriliş Ertuğrul 123. bölümü 14 Kasım Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.

Diriliş Ertuğrul nihayet yeni sezonu 122. Bölüm ile merhaba dedi. 5. sezonu ile TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un 122. bölümünde Kayıların Söğüt’de yurt edindiği görüldü. Ertuğrul kıvrak zekası ve lider kişiliğiyle Söğüt çevresindeki müslim ve gayri müslim ahaliyi kendine hayran bıraktı. Mazlumlara kol kanat geren, zalimlerin ise kabusu olan Ertuğrul, Söğüt çevresinde saygın konuma gelmesi Moğulları rahatsız etti. Selçuklu Devleti, Moğullara yenilmesiyle, devlet Moğulların himayesi altına girdi. Selçuklu Devleti’nin Moğulların istilasına uğradığı halde Ertuğrul’un Söğüt ve çevresinde gücüne güç katması Moğulları harekete geçirir. Moğullar, Söğüt’teki Ertuğrul’a toplatmamak başka bir oba beyi olan Umur Bey’e görev verir ve Umuroğulları Beyi Umur Bey’e verir. Umur Bey, Ertuğrul’un Konya’ya Emir Bahaaddin ile görüşmeye gittiğini öğrenen Umur Bey ve Umur Bey’in kızı İlbilge Hatun Kayı Obası’na devletin emriyle vergi toplamaya geldiklerini söyler. Bu duruma izin vermeyen Gündüz Bey harekete geçer ve Umuroğulları Beyi Umur Bey'in boğazına bıçağı dayar.

Teogles ve kızlarını Bizans askerlerinin elinden kurtarmaya çalışan Osman’ı kurtarıp obaya götüren İlbilge Hatun, hain midir? Teogles, Dragos ve askerleri için neden önemli? Ertuğrul’u askerleriyle tuzağa çeken, Moğul komutanını öldürüp Ertuğrul Bey’i kurtaran ak sakallılar Ertuğrul'a yeni görevler verir. Diriliş Ertuğrul 123. Bölümde neler yaşanacağını merak ediyor.

Söğüt'te Ertuğrul'un dizinin dibine kadar giren Zanguç'un aslında Ertuğrul ve Kayı obasının en azılı düşmanı Dragos olduğunu bilmemektedir. İntikam yemini eden Dragos Diriliş Ertuğrul 123. bölümde hangi hainliklere imza atacak? Umur Bey ve kızı İlbilge Hatun, Kayı Obası'nda kalabilecek mi? Ertuğrul, oğlu Gündüz'ü affedebilecek mi? Diriliş Ertuğrul 123. bölümle 14 Kasım Çarşamba günü ekranlarda olacak.