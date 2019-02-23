Dirilir-Der yetimlerin yüzlerini güldürüyor

Diriliş-Der Kilis Temsilciliği tarafınca yetim çocuklar için etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte yetim çocuklarla birlikte çizgi film izlenip oyunlar oynandıktan sonra yetim çocuklarımıza oyuncaklar dağıtıldı. Diriliş-Der’de düzenlenen organizasyonda gönüllerince eğlenen yetim çocukların yüzlerindeki tebessüm görmeye değerdi. Organizasyonla ilgili açıklama yapan Kilis Diriliş -Der Temsilciliği Yetim Organizasyonu Sorumlusu Halil İbrahim Şık, "Yetim çocukların tebessümü tüm dünyayı kurtaracaktır" dedi. Şık, "3 yıldır Kilis yerelinde hizmet vermekteyiz. Hizmete başladığımız günden bu yana yetim çocuklarla özel olarak ilgilenip yüzlerindeki tebessüm, yüreklerindeki sıcaklık olmaya çalışıyoruz. Daha öncesinde yetim çocuklar için uçurtma şenliği, yetim iftarı gibi sayısız etkinliğe imza attık. Bugün her ay düzenli olarak yaptığımız yetim şenliklerinin üçüncüsünü 25 yetim çocuğumuzla düzenledik. Etkinlikte çizgi film izlendikten sonra oyunlar oynayıp resim çizip çocuklarımıza oyuncaklar hediye ettik. Kilis’in dört bir yanından gönüllülerimiz tarafından tespit edilen yetim çocuklarla düzenlediğimiz etkinliklerde gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. Bizler çok iyi biliyoruz ki çocukların tebessümü tüm dünyayı kurtaracaktır’’ dedi